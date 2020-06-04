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暑假大解fun！北市運動中心夏令營報名開跑
暑假即將到來，夏令營報名陸續開跑，台北市12區運動中心、網球中心針對學齡前、小學、國中不同年齡層，推出多元主題營隊，共2600個名額，即日起採現場臨櫃報名。
台北市體育局表示，各區運動中心依照不同活動空間，設計多元營隊，除了基本籃球、羽球、桌球游泳、舞蹈等單項運動營隊外，中山、大同更推出水陸運動營，結合陸上及水上單項運動，提升孩童身體核心能力。
此外，南港推出空氣槍射擊、潛水運動，課程還包含西洋劍、反曲弓射箭等課程，中正運動中心「羅賓漢射箭營」訓練專注穩定性，萬華還能體驗攀岩極限，松山則推出水上獨木舟和趣味彈翻床訓練孩童核心軀幹肌力課程。
內湖區台北網球中心推出五日營，除了網球密集班及跑酷運動，還加入無人機課程，綜合運動與科技，多方位培養孩子興趣與技能，士林、信義除了館內體適能、射箭、壁球等課程外，還會帶小朋友戶外教學。
體育局表示，另也有「綜合型營隊」，不僅體能訓練，還融入益智課程，如內湖星際戰鬥營、信義怪獸小健將、大安全能運動家、文山歡樂小子體驗營，內容除有各式球類、防身術體適能、西洋劍、扯鈴、樂樂棒球外，亦有桌遊、DIY等課程。
體育局運動產業科股長王耀寬說，各式暑期營隊即日起採現場臨櫃報名，平均一個運動中心可報名200個名額，詳細課程及資訊，可電洽或上各運動中心網站查詢。
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