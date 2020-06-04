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中央擬推宗教紓困 淨耀法師支持：是對宗教界的重視

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市慈法禪寺住持淨耀法師表示，政府願意研議宗教紓困是對宗教界的一種重視。記者胡瑞玲／攝影
新北市慈法禪寺住持淨耀法師表示，政府願意研議宗教紓困是對宗教界的一種重視。記者胡瑞玲／攝影

受到新冠肺炎影響，許多法會、廟會或遶境活動，配合中央防疫政策暫停或取消，造成許多宗教團體的募資隨之下滑，為此，衛福部擬放寬規定推出「宗教紓困」，新北市慈法禪寺住持淨耀法師表示，政府有意推出宗教紓困是對宗教的一種尊重，全力支持，也表示真有需要的出家人或神職人員去申請，大家都是平等的。

淨耀法師表示，過去半年來各行各業都受到影響，政府推出紓困方案來協助民眾；儘管每個宗教團體的情況都不一樣，但因應防疫政策幾乎所有宗教活動都停擺，信徒的捐獻也少之又少，讓多數的神職人員收入驟減。

每當政府遇到困難居要宗教界的協助時，宗教團體皆義不容辭的大力配合及幫忙，這次宗教團體受到疫情影響，需要中央的幫助，而政府也提出研擬宗教紓困方案，淨耀法師認為這是對宗教界的一種肯定及重視。

針對有出家人或神職人員因職業關係，認為現身公所申請紓困恐有感官不佳的問題而不敢前往，對此，淨耀法師表示，每個人都是平等的，政府推出的紓困美意就是為了要幫助有需要的民眾。

出家人也需要生活，儘管費用開銷沒有很大，每個月僅幾千元，但疫情爆發後其收入銳減，造成生活困境，遇到真的需要紓困的情況，不管是出家人或其他神職人員都鼓勵去申請，不用擔心太多。

新北市民政局宗教禮儀科長賴小萍表示，儘管衛福部還在與內政部研議是否推出宗教紓困及其定義和紓困發案，但基本上宗教團體的紓困大致分為有公會、有勞保、無公會無勞保3種類別。

不管神職人員或神壇法師，若有加入公會就申請公會補助，若有勞保者就申請相關紓困補助，若都沒有的神職人員就可以申請萬元擴大紓困方案。

新北市慈法禪寺住持淨耀法師表示，政府願意研議宗教紓困是對宗教界的一種重視。記者胡瑞玲／攝影
新北市慈法禪寺住持淨耀法師表示，政府願意研議宗教紓困是對宗教界的一種重視。記者胡瑞玲／攝影

法師 疫情

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