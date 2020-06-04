議員轟錢櫃消防安檢疑官商勾結 柯文哲：深切檢討

錢櫃事件發生至今1個多月，台北市議員游淑慧今天質疑，北市府在錢櫃大火前，消防安檢結果疑似不實做假。游淑慧說，錢櫃大火發生前，市府4月22日消防安檢錢櫃西門店，13項安檢項目都合格，不過大火發生後，4月27日再去檢查竟有7項不合格，質疑安檢不實疑有官商勾結。對此，柯文哲表示，北市府會深切檢討，並且從系統上改正。

柯文哲今天赴北市議會總質詢，游淑慧再度調出錢櫃大火前後，各分店的消防安檢檢查紀錄，結果發現，錢櫃西門店大火前，4月22日安檢13項合格，不過大火後4月27日稽查多達7項不合格；南京店也有同樣狀況，北市府3月24日稽查合格的防火管理及廣播設備合格，但到4月27日變成不合格；還有敦南店也有同樣狀況，相差沒多久，前次檢查合格，但火警後稽查後都不合格。

議員批評，西門店7項不合格的項目，包括升降機、避難機操作障礙、還有排煙量、火警自動警報設備、緊急照明設備等，這些都是不可能短短5天就壞掉的設備，質疑大火發生前，消防安檢不確實，甚至質疑有官商勾結，是否有關係就沒關係，有關係就有很大問題。對此，柯文哲說，議員質疑的部分都會檢討改善，會進一步改善稽查系統。