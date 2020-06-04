新北運動天幕不到桃園一成 體育處：已規畫設置13座

新北市地狹人稠，但室外運動空間缺少遮蔽，民眾下雨時苦無地方運動，市議員何淑峰指出，新北市現在僅有2座運動天幕，人口只有新北市一半的桃園，卻高達25座，教育局應盡速規畫設置，並納入美學考量，體育處長洪玉玲則表示，已規畫設置13座，將陸續推動。

何淑峰指出，桃園市已規劃27座天幕籃球場，其中已啟用25座，反觀新北市，人口將近桃園兩倍，扣除學校不算，僅有深坑市民活動中心及瑞芳運動公園有運動天幕，數量嚴重不足，民眾下雨天想運動卻無處可去。

何淑峰以人口稠密的新莊為例，有萬坪公園之稱的頭前運動公園，每到傍晚或假日，總吸引許多民眾前來休憩、運動，卻沒有可遮蔽烈日、風雨的運動天幕，希望市府優先設置。

此外，何淑峰也建議，市府未來在各地運動天幕規畫上，應顧及美學設計，融合當地意象，若將新北跟桃園的運動天幕做比較，雖經費差不多，美感卻有一段差距。

新北教育局長張明文表示，已規劃在各地設置運動天幕，將由區公所提案申請，市府也會全力推動，並納入美感設計考量。

體育處長洪玉玲說，108年至110年已規劃至少13處運動天幕，每座經費預算750萬元，新莊頭前運動天幕已納入110年目標辦理，區公所正研擬計畫，並辦理委託技術服務招標前置作業。