荒地改造成公園 新店環保公園小而美

新店新和街的永安里環保公園，除花草樹木，還有各種蔬果植栽，以及創意環保裝置，過去曾經是一片荒地，在經過里長林清一和志工們的努力整理後，現在這個環保公園不僅變的美麗，也兼具銀髮俱樂部、黃金資收站、食農教育等多元功能。

高聳的龍眼樹幹上，出現了大大的瓢蟲，仔細一看，其實是一頂廢棄安全帽，而一旁還有用花盆做的可愛人偶，就坐在腳踏車上，這些都是志工發揮巧思，以資收物做出來的裝置藝術，讓公園多了美麗點綴。

而這裡不僅僅只是公園，也是銀髮俱樂部的據點，由志工烹調餐點，提供里內老人共餐，棚子下還放著書櫃，設置漂書站，另外，公園步道旁則種植秋葵、茄子等蔬果植物，成為食農教育的場域，讓新和國小學童可以就近來到公園，認識蔬果的成長，到了周四、周五，這裡則變成黃金資收站。

里長林清一表示由於永安里大多是老舊社區，能運用的綠地空間非常有限，更別說要找地蓋活動中心，但現在有了環保公園，就像是個天然的活動中心，里民可以來這裡休閒遊憩、共餐交流、做資收，小朋友還能獲得食農知識，小小的公園卻有著多元功能。