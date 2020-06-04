只觀賞不販售 三芝古庄蓮花嬌艷綻放

三芝古庄里一位地主因為年事高，種植茭白筍太過吃力，因此今年改種植六分地的蓮花來觀賞，堪稱是三芝地區最大片且集中的蓮花田，地主說，蓮花是種來觀賞用的並不販賣，因此歡迎民眾拍照留念，也切記不要隨意攀折。

時序進入夏季，是賞蓮花、荷花的季節，在三芝區古庄里靠近馬偕醫護管理專科學校，有一位地主種植六分地的蓮花，現在開始進入花季，清晨時分花開最美，吸引不少攝影愛好與愛花者慕名而來。

來賞花的遊客拿起手機記錄下花開正盛的時刻，而這片堪稱三芝區內最大片集中的蓮花田，地主種植七種品種的蓮花，花色各有不同，特別的是，蓮花只種來觀賞不販賣，因此地主歡迎民眾前來賞花拍照，但是切記不要攀折。

三芝區長林慶豐表示，地主原本是種植茭白筍，不過年紀越來越大，種茭白筍顯得吃力，因此也決定種一些觀賞花卉看起來美麗，心情也跟著美好，為此公所也鼓勵農友們多多活化耕地種植作物，另外三芝蓮花期大約還可以持續一、兩月，也歡迎愛花民眾趁著好天氣來戶外走走、賞蓮花。