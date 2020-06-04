汐止市場路面坑洞積水 車濺髒水惹民怨

在鐵路高架橋下做生意的新北市汐止區秀豐市場，因為，內側道路破損嚴重坑坑洞洞，下雨天積水，造成車子經過濺起的髒水都潑濕緊鄰的攤商、還有行人，今(4)日新北市議員張錦豪會勘，要求在年底前重鋪改善。

秀豐市場自治會會長施秀錦說，秀豐市場位在鐵路橋下，只是內側也就是台鐵的維修聯絡道，年久失修破損嚴重，儘管雨已經停了兩天，不過，緊鄰市場的這一側還是積了一攤又一攤的黑水，大熱天曝曬傳出惡臭不打緊，有車子開過去髒水還會潑進攤子裡，攤商們都很苦惱。

新北市議員張錦豪表示，因為下雨過後，就會造成路面坑洞積水，導致攤商們都要自己做防護措施，怕雨水潑進去以外，還有髒水會因為車子行經濺到裡面去，所以，今天請市府市場處、養工處跟公所協調，看如何如何改善路況，不要再有坑坑洞洞。

張錦豪指出，今年底會將道路重新鋪整，也改善排水設施，同時在汐止國中後門，學校有提供一塊土地出來給攤商卸貨停車，但是路面也呈現整個破損的狀況，也希望公所、養工處、教育局一起協調，也進行鋪整。