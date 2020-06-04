汐止抽水站大雨跳電積水 民代要求懲處

新北市汐止社后地區北峰抽水站進行更新工程，但是施工中問題不斷，除了工程延宕，前幾天下大雨打雷，造成斷電機組暫停運作，也導致涵洞口積水四十幾公分，民眾打電話給新北市議員白珮茹求救，今(4)日市議員白珮茹召集相關單位討論問題出在那，要求檢討懲處。

前幾天，星期日晚上十一點多，新北市議員白珮茹接到民眾打電話求救，因為看著涵洞口水一直淹上來，擔心要不要搬沙包堵水，結果發現是因為大雨打雷，抽水站跳電了，近十台機組都停擺沒有任何配套，這讓在地里長、議員很不滿。

北峰里長陳南海說，那天晚上十二點多下大雨打雷，結果積水四十公分，結果說是台電跳電，那我12點半到現場也沒看到包商，所以就向議員白珮茹陳情，是不是能夠開會檢討原因，還有這工程做了幾個月還沒好，希望今天白紙黑字，6/19一定要完工，不然，如果下大雨又積淹水，花這麼多錢重做抽水站也是等於沒用。

市議員白珮茹表示，請公所開會檢討當天的狀況，當天豪大雨當場為什麼沒有人，讓大家捏一把冷汗，也不希望再發生，所以要求公所召開相關的工程檢討會，針對工程疏失進行相關的合約扣款及合約的懲處。那工程完工前也希望隨時發電機能待命，避免再發生像星期天豪大雨，台電電壓負載會臨時跳電的狀況，還有也希望豪大雨晚上都應該有人值班。

汐止區長陳健民指出，前幾天大雨有造成短暫時間的跳電，在將近一點已經緊急修復，那經過我們檢討，要求廠商務必在6/20必須將發電機安裝上去，跟抽水站整個做連結運轉，那在工期這段時間，能在人力上做調度，包括夜間要有人做巡察，因為未來還是有可能有強降雨的發生，在完工順利運轉之前，要確保中興路涵洞及周邊能夠正常。