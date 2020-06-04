座位不足、動線差 瑞芳區民廣場公車亭重建

瑞芳區公車「區民廣場站」是往來九份、猴硐與市區的重要轉乘點，但因為雨遮座位不足，並且影響行人來往的安全性，市議員林裔綺於三月會勘後，確定施作新公車亭，並於這週開始拆除重蓋，而臨時的公車站改至前方的騎樓旁，今年七月便會回到原址來啟用。

因為新瑞芳圖書館即將完工，今年三月新北市議員林裔綺辦理會勘，希望連同圖書館前方的廣場與公車亭環境一併改善，包括公車亭雨遮座位的擴增，還有與人行道、無障礙坡道的動線設計，而這週區民廣場公車亭突然進行拆除，並架設臨時公車站牌在前方的騎樓旁，一早便有民眾排長長在門口，讓附近居民頗為錯愕。

當初在地獅子會捐贈的公車亭座椅被拆除報廢，而民眾只能擠在當初雨遮座位不足的狀況下，騎樓店家好心提供的臨時座位，偶爾缺乏公德心留下垃圾，便少有位子可坐，新北市議員林裔綺接獲民眾意見後，3日下午議會質詢時便向市府交通局提出建議。

新北市議員林裔綺表示，改善公車亭環境原是市府的美意，她要求交通局以後若有類似狀況，應先與當地居民商家進行溝通，才能化解民怨，整個公車亭公車亭公程預計在六月底完工，最慢在七月初便能將臨時公車站牌拉回原址，到時也會將座位擴充、加長加大，也可以提供遊客更好的候車品質。

接下來瑞芳新圖書館將接近完工，週圍環境包括公車亭都會有整體的更新，七月以前，麻煩前往猴硐九份的民眾在臨時公車站牌切勿亂丟垃圾，開車民眾也請注意前方公車停靠，通行民眾也請走至圍欄內，以保障自身安全。