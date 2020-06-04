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說好的淡水E-YouBike呢？ 交通局：將增電動公車、機車

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市府2018年底時宣布要在淡水佈設電動輔助自行車，但至今仍沒有下文。圖為時任新北市長朱立倫於計畫發布會中試騎。圖／取自新北市府官網
新北市府2018年底時宣布要在淡水佈設電動輔助自行車，但至今仍沒有下文。圖為時任新北市長朱立倫於計畫發布會中試騎。圖／取自新北市府官網

新北市交通局原預計與微笑單車合作，在淡水設置80個E-YouBike站、共計300台，但因費率談不攏喊卡，市議員陳偉杰指出，「為何已一年了，交通局還拿不出替代方案？」交通局長鍾鳴時則回應，今年初重新招標電動輔助自行車方案，6月底前會提出完整報告，同時也會在淡水增加電動公車、電動共享機車。

新北市府2018年底時宣布，將與微笑單車公司合推電動輔助YouBike(E-YouBike)，並初步篩選淡水地區作為優先設置地點，原預計108年4月開始營運，提供300輛E-YouBike，並搭配既有的捷運路網、公車路線、淡海輕軌，形成綠色低碳的運輸服務網。

但，市府與微笑單車研擬E-YouBike合約時，業者提出前半小時優惠價10元，之後每半小時30元，若民眾使用4小時，金額將高達220元，與現行YouBike收費差距太大，雙方對費率喬不攏，至今沒有下文。

陳偉杰指出，過去一年很多民眾問他，「說好的300台電動輔助自行車到底在哪裡？」去函交通局，也始終得不到答案，要求6月底前要給民眾清楚說明，費率問題則應交由市場機制決定。

陳偉杰表示，現在疫情趨緩，各地都在振興觀光旅遊，外國觀光客不可能租用需要駕照的電動機車，只騎UBike也無法滿足暢遊北海岸的需求，希望交通局仍要規劃電動輔助自行車，對在地觀光絕對有加分。

交通局長鍾鳴時回應，今年初已經全新招標電動輔助自行車方案，現在也有兩家廠商來投標，6月底前會提出完整報告，向民眾說明，此外在公共運輸綠能部分，將在淡水地區佈設20台電動公車，另也已陸續佈設WeMo、GoShare等電動共享機車。

新北市府2018年底時宣布要在淡水佈設電動輔助自行車，但至今仍沒有下文。圖為時任新北市長朱立倫於計畫發布會中試騎。圖／取自新北市府官網
新北市府2018年底時宣布要在淡水佈設電動輔助自行車，但至今仍沒有下文。圖為時任新北市長朱立倫於計畫發布會中試騎。圖／取自新北市府官網

YouBike 淡水

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