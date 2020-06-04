北市捷運公車鬆綁戴口罩？黃珊珊：要等中央6月7日宣布

因應國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部6月7日起鬆綁管制措施，搭乘大眾運輸時若可維持社交距離或適當阻隔設施，可以不用戴口罩，但民眾至入口處，仍維持現行量體溫、戴口罩措施。台北捷運、公車是否比照？台北市副市長黃珊珊表示，捷運、公車還是會等到6月7日中央疫情指揮中心公布之後，才會確定。

黃珊珊表示，對於是否進站時要戴口罩，但上車廂若能保持社交距離可以不用戴口罩，目前都還沒有正式公告。黃表示，站在地方政府立場，還是要等中央6月7日的宣布，因為捷運公車戴口罩命令是中央下的，之前關掉酒店也是中央下令，所以也要等中央宣布解禁。

黃珊珊說，由於交通部與中央疫情指揮中心的說法規劃不一樣，所以北市府會遵照中央疫情指揮中心的宣布。

另外，對於藝文場館6月7日起解封，議員耿葳關心藝文場館解封相關配套。北市文化局長蔡宗雄表示，目前北流的開幕規劃還是照原定計畫，壓力測試訂於8月22日，主要是考量藝人檔期。不過耿葳質疑，若北流要到8月22日才壓力測試，可能學生快要結束暑假，希望能提前規劃。

至於小巨蛋6月7日將開放檔期申請，黃珊珊表示，目前小巨蛋場館已經開放受理檔期申請，已經有團體來申請，但還是要看檔期申請及排定狀況。

由於小巨蛋若辦大型活動，觀眾動輒上萬人，議員關心如何落實實名制？黃珊珊表示，觀眾進場就會由工作人員的手機APP掃描觀眾的身分證，觀眾進場時就會實名制登錄，不會耗費太多時間。