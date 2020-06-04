太可怕！自家屋頂一年2次被鋼條刺穿 住戶嚇傻躲朋友家

鋼條二度插入屋頂！位於新北市三重區的5樓公寓，連續兩年遭到一旁預售大樓「觀瀾」工地鋼條攻擊，砸毀民房屋頂，去年首次砸入天花板時，營造商大陸工程僅用鐵皮覆蓋損毀處並賠償8萬元財物損失，今年5月20日再次有鋼條貫穿屋頂，儘管建商主動提出屋頂修繕作業，但屋主氣到要求100萬精神賠償金，雙方目前協調當中，而新北市工務局則以違法建築法規定，處罰營造商1萬8000元、限期改善並勒令停業。

工務局表示，一名林姓男子以每月5500元承租位於三重區三和路一段的6樓頂加公寓，格局2房1廳，約18坪，去年5月17日屋頂被「觀瀾」工地的鋼條砸破。

據了解，當時鋼條貫穿屋頂時還造成屋內用品毀損，包含電腦、音響等，所幸當時無人在家，建商最終賠償8萬元財物損失，並維修遭破壞的屋頂，但僅以鐵皮覆蓋方式修補。

原以為一次意外就讓人心驚膽顫，沒想到今年5月20日又有鋼條插破屋頂，此次貫穿處為客廳位置，鋼條刺破屋頂後直接插入沙發，場面駭人，所幸林男剛好在別處，但生命安全面臨嚴重危機，男子嚇得借住朋友家。

工務局表示，大陸工程口碑不錯，過去獲獎無數，還曾拿下雙北勞安、公安等品質獎項，沒想到卻發生這麼嚴重的公安意外。

去年接獲通報後，就依照違法「建築法」第66及89條，處罰建商1萬8000元罰緩病限期改善，然今年5月又發生同樣的公安事件，鑑於該工程為累犯，除了依法要求勒令停工外，再處1萬8000元罰鍰並限期改善。