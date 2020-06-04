新北社會局鼓勵女性為自己做張椅子 找到人生的位置

新北巿社會局先前推出女性水電工、室內配線裝修職訓專班後，再度推出類木工班，標榜「做一張椅子、為自己找到人生位置」。婦女中心主任張琳表示，每位女性都該有屬於自己的位置，而不是可有可無。

61歲的劉秀麗專業是服裝設計，1978年與丈夫在樹林柑園創建針織成衣工廠，她雖是老闆娘，仍要爬上機台裁切布料，但當時老師傅認為女性踩上機台會觸犯禁忌，讓師傅切到手，紛紛阻攔。

1991年劉秀麗轉往五股工業區開布料印花廠，但調色師都是男性，最多只調出10種顏色，200多桶調漿顏料都浪費，於是她再度上場調色，連老師傅都佩服。

新北市工商婦女會理事長詹汝和丈夫一起創業做冷凍空調，男人能做的她也做，無論拿燒焊機、為客戶維修都能上手。她曾擔任2屆板橋市民代表，現任板橋區富貴里長，選戰期間還幫候選人衝鋒陷陣。

三重龔星月本名陳明珠，開工廠做髮圈、髮夾外銷，有3個子女，有天兒子說想隨阿嬤姓龔，因為阿嬤從小帶他長大，感情非常好，她不僅支持，也隨著兒子更改姓名。

她們都為自己做了1張椅子，希望尋求自己的定位。