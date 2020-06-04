企業減租18億不放寬國社宅減租？柯文哲：順時中

因應疫情衝擊經濟，北市府針對企業承租市有房地提供5成減租，不過國宅、社宅僅減租2成。台北市議員李芳儒、郭昭巖質疑，北市府給企業5成減租優惠，6個月市庫將短收18.4億元，但弱勢的國社宅減租8成僅少8千多萬，李芳儒要求應放寬國社宅減租至5成，郭昭巖則要求放寬所有國社宅住戶都享減租優惠。

台北市財政局長陳家蓁表示，國社宅減租是配合中央政策，柯文哲也表示，市府研議看看，但還是要順時中。郭昭巖批評，這與順時中沒有關係。

李芳儒質疑，北市府的9項短期紓困，其中市有房地5折減租目前已短收5.74億元，若3-8月減租下來，市庫是否會短收11.48億元。財政局長陳家蓁表示，目前減租正陸續申請中，若紓困減租6個月，市庫預估將短收18.4億元。李芳儒質疑，以目前國宅、社宅減免20%租金，市庫僅少8千多萬，若放寬至減免5成也僅2億多元，市府為什麼要花數十億元減租大企業，卻不給弱勢的國宅、社宅戶放寬減租條件？相當不合理。

財政局長陳家蓁表示，國宅、社宅住戶租金打8折，是因中央住都中心政策就是打8折。議員批評，這是台北市自己管的社國宅，市府可以決定怎麼照顧自己的市民，陳家蓁回應，會再研究。

另外，議員郭昭巖也質疑，許多台北市的弱勢民眾，因薪資投保沒投保在最低標準，結果紓困金無法領到，北市府也應該放寬，讓所有承租市府國宅、社宅的住戶，都可以獲得租金八折優惠。財政局回應，台北市除了國宅、社宅，還有其他標租住宅，也有私人住宅租用市有地，北市府的做法是與中央一致。

對於議員要求提供所有國社宅戶減租，柯文哲說，市府再研議看看，還是要順時中，議員批評，這與順時中沒有關係。