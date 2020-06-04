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預測2020新北筍王 猜中就能把冠軍筍抱回家
2020新北筍王爭霸戰將在6月11日舉辦，新北市農業局今年邀請民眾預測筍王，只要到FB粉專「新北市農業局-稼日蒔光」按讚留言，猜對民眾就有機會帶回限量新北筍王綠竹筍禮盒、超商百元禮券等好禮。
農業局長李玟表示，每年6到9月是新北健康三寶綠竹筍的產季，新北市種植面積是全國最大，約2328公頃，產量1萬2757公噸，近年竹筍的品質及價格都維持穩定，每年產值將近17億元。新北主要產區為五股、八里及三峽，每一產區都有特殊的天然地理環境，各自發展出獨具地方特色的綠竹筍。
李玟表示，市府已連續8年舉辦筍王爭霸戰，除了能讓筍農互相交流，也可讓獲獎筍農提高竹筍售價、增加收入，今年擴大舉辦，總計有15區、86名筍農參賽。
能獲選為筍王的綠竹筍，外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」；內在透過「硬度計」及「糖度計」測量柔嫩度及甜度，內外兼具才能成為新北筍王。
李玟表示，民眾在6月10日前到「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團按讚，並在貼文標註2位好友及預測筍王在哪個產區，猜中者就有機會獲得限量最新鮮的新北筍王綠竹筍禮盒、甜筍王禮盒、綠竹筍香腸及超商百元禮券等好禮。
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