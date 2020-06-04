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回響／學者建集村農舍地方憂毀山林 林右昌：從嚴審查

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
學者建集村農舍案林右昌表示會從嚴審查。記者游明煌／攝影
學者建集村農舍案林右昌表示會從嚴審查。記者游明煌／攝影

本報5月31日專題報導，一群中研院歸國學人、大學學者自力造屋打造庭院式家園及農業園區，開發一波三折，如今終於在基隆七堵山區合法興建「集村農舍」，引發關注。基隆市議員張耿輝今天質詢指出，齊柏林空拍台灣山林變樣的影片還歷歷在目，雖然申請程序合法，但是要顧社會觀感，核准過程讓人質疑。市長林右昌說，此案和一般建商不同，學者是有理想的，市府會從嚴審查。

30多年前，台灣房價飆漲，一群中研院歸國學人、大學學者、行政人員等500多人，在基隆、汐止集資購買80多公頃山坡地，要自力造屋打造庭院式家園及農業園區，沒想到碰上林肯大郡事件、水患等，山坡地限建，開發一波三折，如今終於在基隆合法興建「集村農舍」，預計1年後完工。500多學人自力蓋屋一波多折，30多年終於踏出腳步，有人白頭，有人身故，有人退出，剩300多人繼續築夢。

當年有8位發起人多為知名學者，如賴澤涵是國內研究二二八權威，其他還有蕭新煌、葉永田、瞿海源、胡進錕、黃居仁、楊維邦、閻琴南。發起集資買地，招收會員580多人，但歷經波折，會員有的身故，有的打退堂鼓，剩300多人，仍懷抱著「庭院式家園」夢想。

議員張耿輝今天在議會總詢時對集村農舍提出質詢，他表示，七堵集村農舍案已引起市民的重視關切，准是市府在准，但轄區4名議員在背黑鍋，呈受民眾的壓力，這麼大一片山脈被挖成癩痢頭一樣，整片被開發，他站在休閒農業理事長來看，只要農民稍為除個草弄個農作，就會被拍照問筆錄，亂砍山坡地，涉違反山坡地開發來處分。

張耿輝說，十多年前汐止林肯大郡慘劇，房屋全倒，有很多官員被法辦判刑，要求基隆市政府要引以為鑑。以長遠來說，地方要保護山林，議會5月開專案會議，針對很多缺失決議要求市府督促改進，至今沒有看到。106年市長核准建照，張通榮前市長議會凍結不准開發，但林右昌上任後准了，他十分痛心，「齊柏林空拍台灣山林變樣的影片還歷歷在目」。雖然到目前一切申請程序合法，但是要顧社會觀感，核准過程讓人質疑。

林右昌表示，民國103年此案就已申請核定資格在案，這件事大家都非關心，市政府依法行政，申請人來申請開發的行為，他們有權利，周邊的山坡地也買了，開發十分之一的基地，符合相關規定。不是說山坡地都不可以開發，只要符合密度是可以開發的。

林右昌說，因開發地點是在姜子寮，有很多人在爬山，突然看到有這個案子會錯愕，市府會能做的就是嚴格去審查，否則他有權利告市府，土地是他們的依法申請，市府關心的是邊坡水保的問題，但現行水保法令有的適合，有的不適合。但不能把這件集村申請比為林肯大郡，這樣不公平。

林右昌指出，此案和一般建商的案子不一樣，這些學者是有理念和想法，不像建商一開發了就馬上拿來賣的。市府重視的就是水土保持是否有改善的機會，其次，排放汙水的問題，因下方有住戶是沒有自來水的，必須讓這些開發的學者了解到，即便依汙水排放合乎標準，但法令和地方的認知與觀感有落差。

學人資產籌備委員會則指出，學人築夢蓋屋，將發展特色農藥、觀光，除了興建集村住宅的1公頃地，集村還有9公頃配地等，已開始規畫為農場並陸續送審，包含四時花卉區與原生植物展示區，打算與北醫大合作，發展成中藥材培育基地及示範農場。

學人資產籌備委員會執行長閻琴南說，他們沒有對外銷售營利，除了集村1公頃基地外，尚有在外9公頃配地，已開始規畫為農場並陸續送審，包含四時花卉區與原生植物展示區，同時設置溫室，與台北醫學大學黃昭蓮教授合作實驗推種植中藥，如何首烏、五味子等。

集村農舍現場。記者游明煌／攝影
集村農舍現場。記者游明煌／攝影
議員張耿輝憂心集村農舍案毀山林。記者游明煌／攝影
議員張耿輝憂心集村農舍案毀山林。記者游明煌／攝影

基隆 林右昌 農舍

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