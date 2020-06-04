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新北暑期學生育樂營規畫1300多場 可讓3萬學生參與

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）品嘗巴西巧克力，大讚好吃。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（中）品嘗巴西巧克力，大讚好吃。記者施鴻基／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻期間，全國活動幾乎停擺，如今疫情緩和，新北市教育局帶頭在暑假規畫上千場育樂營，可讓3萬名學生參與。市長侯友宜今天體驗部分育樂營活動，他宣示，暑期活動「不取消、不停學、不鬆懈」，希望學生們玩得快樂，把之前沒玩到的補回來。

新北市教育局今天在三重區穀保家商辦「暑期學生育樂營報名開跑記者會」，侯友宜到場體驗多種活動，和巴西交換生互動，也以視訊方式和中和積穗國小學童打招呼，承諾今年暑假要讓學生玩回來。教育局規畫活動從7月15日到8月24日，共1300多場，以小學到高中生為對象。

市府標榜暑期活動為兼顧防疫與創新的「新型態安全育樂營」，另推出國際遊學主題營隊，由讓國外交換生協助，讓新北的孩子不出國也能有出國玩的感覺，如巴西交換生「大力」就帶著侯友宜等人手作並品嘗故鄉的巧克力。

侯友宜說，大家為了防疫悶很久，如今疫情趨緩，市府多個局處規畫千餘場育樂營，但希望還是落實防疫原則如保持社交距離。他也透過體驗的活動中，對非洲編辮最有興趣，「因為我頭髮不夠長，綁不起來」。

教育局長張明文說，今年暑假受疫情影響，家長無法帶孩子出國拓展視野，教育局推出「Fun暑假遊學去系列體驗營」，提供包括義大利、非洲、印尼、菲律賓、韓國、日本等相關體驗營，彌補暫時無法出國的遺憾。

新北市長侯友宜等人揭示暑期育樂營各種主題。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜等人揭示暑期育樂營各種主題。記者施鴻基／攝影
巴西交換生「柏杜」（前）揮舞台灣和巴西國旗，陪新北市長侯友宜（後排中）跟中和區積穗國小學童打招呼。記者施鴻基／攝影
巴西交換生「柏杜」（前）揮舞台灣和巴西國旗，陪新北市長侯友宜（後排中）跟中和區積穗國小學童打招呼。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左）試著為學生編非洲髮辮，直說不容易。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左）試著為學生編非洲髮辮，直說不容易。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（中）透過視訊跟中和區積穗國小學童打招呼。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（中）透過視訊跟中和區積穗國小學童打招呼。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（前排右六）等人揭示暑期育樂營各種主題。記者施鴻基／攝影
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教育局 出國

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