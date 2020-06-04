新北暑期學生育樂營規畫1300多場 可讓3萬學生參與

新冠肺炎疫情嚴峻期間，全國活動幾乎停擺，如今疫情緩和，新北市教育局帶頭在暑假規畫上千場育樂營，可讓3萬名學生參與。市長侯友宜今天體驗部分育樂營活動，他宣示，暑期活動「不取消、不停學、不鬆懈」，希望學生們玩得快樂，把之前沒玩到的補回來。

新北市教育局今天在三重區穀保家商辦「暑期學生育樂營報名開跑記者會」，侯友宜到場體驗多種活動，和巴西交換生互動，也以視訊方式和中和積穗國小學童打招呼，承諾今年暑假要讓學生玩回來。教育局規畫活動從7月15日到8月24日，共1300多場，以小學到高中生為對象。

市府標榜暑期活動為兼顧防疫與創新的「新型態安全育樂營」，另推出國際遊學主題營隊，由讓國外交換生協助，讓新北的孩子不出國也能有出國玩的感覺，如巴西交換生「大力」就帶著侯友宜等人手作並品嘗故鄉的巧克力。

侯友宜說，大家為了防疫悶很久，如今疫情趨緩，市府多個局處規畫千餘場育樂營，但希望還是落實防疫原則如保持社交距離。他也透過體驗的活動中，對非洲編辮最有興趣，「因為我頭髮不夠長，綁不起來」。