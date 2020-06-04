台中計程車防疫物資補助 6月底前快申請

疫情衝擊運輸產業，台中市實施「計程車司機購買防疫物資補助」紓困振興方案，照顧計程車從業民眾。交通局長葉昭甫表示，讓開車維生的市民在防疫期乘客銳減時，仍可買口罩、酒精、消毒液等用品，申請計程車的車籍登記在台中市即符合資格，補助至6月30日止，每車每天補助14元，最高補助2352元。

台中市交通局長葉昭甫說明，為加快申請速度，計程車司機（屬於合作社、車行、自備車的車輛）可向所屬車行、合作社提出申請；個人計程車司機可透過所屬車隊、工會送件，或自行到交通局唯一據點處申辦。

交通局表示，申請人在填妥申請表單後請檢查有無錯誤，並備妥相關文件，例如常用銀行存摺正面影本、購買防疫用品的發票、收據，以實報實銷方式提出申請。

目前疫情趨緩，交通局呼籲計程車司機仍不可鬆懈，要每天固定清潔及消毒，提供搭乘民眾安全舒適的乘車環境，同步落實防疫新生活。申請有疑問可電洽：（04）22289111分機60300。