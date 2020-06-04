把博物館塞進行李箱 十三行免費培訓考古教師
十三行博物館107年起推出「考古旅行箱」行動教具，將各式博物館展品濃縮塞入旅行箱後，前進各校園展出，廣受師生好評，為推廣考古教育，7月17日將辦理「教師研習營暨教師咖啡館」，免費培訓全國公私立小學教師、行政人員，即日起開放線上報名，除介紹考古旅行箱的使用方式，也激盪教學想法，將博物館搬進校園。
十三行博物館指出，9月將新增「考古旅行箱」全新內容，包含考古工具、仿製遺物及迷你發掘場景，透過行動教具箱的出借，將博物館與考古現場帶進教室。教師研習活動除有介紹史前文化、博物館展覽解說、十三行考古遺址踏查，更首次推出「教師咖啡館」，激盪對於教案、教材的想法，讓考古教育在校園發揮最佳效益。
此外，十三行博物館也提供「行動博物館」服務，以史前文化、原住民音樂、體質人類學、水下考古為主題，透過仿製陶罐破片拼圖、人骨模型、原住民樂器、VR虛擬實境設備等，帶領民眾一窺台灣南島語族的生活面貌，自106年起開辦至今，已辦理近百場次。
館長陳春蘭表示，十三行博物館提供多元教學資源，包括線上「數位博物館」及實體行動教具，許多申請過「行動博物館」的老師也都說，從來沒想過考古學、史前文化可以如此有趣，希望透過研習營，促進博物館與各級學校的交流，把博物館搬教室裡。研習營從即日起至6月24日下午5點開放線上報名。
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