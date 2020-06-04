台南市北區路面2天改善工程 警方：請民眾提早改道

台南市北區文賢二街402巷，6月8日及9日接連2天進行路面改善工程，市警五分局今天說，請民眾提早改道行駛，避免道路壅塞，警方將視情形加強派員交通疏導。

台南市北區文賢二街402巷，即文賢三街至文賢路1030巷49弄路面改善工程，6月8日至6月9日進行施工，遇雨順延。為利工程進行及確保用路人行車安全，請用路人提早改道行駛，避免因車流壅塞耽誤寶貴時間。

市警五分局說，警方於施工期間將派員加強施工路段周邊文賢三街、文賢路1030巷49弄沿線路況查報，遇有壅塞情形立即派員加強交通疏導，保障用路人行車安全。