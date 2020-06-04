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「東成西就」搶映前免費看 新北仿國外辦汽車露天影院

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
國露天汽車電影院盛行，新北市政府6月13、14日，也將在三重大都會公園旁的觀光市集南側停車場，推出「青春電影YA！」露天汽車電影院。記者魏翊庭／攝影
國露天汽車電影院盛行，新北市政府6月13、14日，也將在三重大都會公園旁的觀光市集南側停車場，推出「青春電影YA！」露天汽車電影院。記者魏翊庭／攝影

美國露天汽車電影院盛行，新北市政府6月13、14日，也將在三重大都會公園旁的觀光市集南側停車場，推出「青春電影YA！」露天汽車電影院，其中「射雕英雄傳之東成西就」更搶在6月19日上映前播映。新北市長侯友宜今出席啟動記者會表示，防疫期間影城受影響，希望可在後疫情帶動電影產業快速復甦。

侯友宜說，他小時候的時代，還是看露天黑白電影，這次辦露天電影，還請來專業影城，燈光音響堪比影城內，這次還有「傻傻愛你，傻傻愛我」國片及周邊胖卡，因為在橋下，下雨也不怕，露天影院預期有1500人，希望帶動電影產業復甦。

新北市經發局表示，新北大都會公園「世界最大堤坡樂園」5月底剛啟用，鼓勵民眾白天在公園遊憩、下午逛胖卡市集、晚上享受在星空下看電影的樂趣。

活動2天各限量100台汽車入場，考量環保及減碳愛地球，採用汽車不發動觀影。新北市汽車電影院技術部分請來秀泰及新光影城，提供全套影城完整放映設備，音響比照跨年演唱會等級的身歷聲系統，超越一般戶外播映規格，車內就能體驗頂級電院的效果。

電影由華映娛樂跟CATCHPLAY提供正版授權DCP電影拷貝，將電影院的最高畫質內容原汁原味呈現。該活動將在6月5日中午12點起開放線上報名，詳情可上新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」粉絲專頁查詢。

此外，侯友宜記者會後受訪表示，新北市6月8日以後酒家舞場開放，責成公安小組全力查察，若有不遵守防疫規定，隨時會關閉。

電影 侯友宜

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