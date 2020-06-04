汐止著名景點步道毀損難行 8月前完成翠湖步道修復

新北市汐止區翠湖為當地著名旅遊景點，因環境清幽成為不少民眾運動休閒的去處，然翠湖登山步道長年使用未修，加上汐止多雨潮濕氣候，造成步道出現毀損情況，新北市觀光旅遊局表示，由於部分步道土地為私有地，進行協商後，預計在今年8月底前完成整修。

新北市議員白珮茹翠湖表示，早期屬於礦區，地質也較為鬆軟，再加上汐止多雨氣候，造成一下大雨礦渣就會被沖出步道上，導致其塌陷毀壞。

汐止區長陳健民也指出，翠湖環境悠靜，吸引不少人前來運動、登山，民眾可以選擇從金龍湖、翠湖、一直到老鷹尖作為套裝行程，因此翠湖步道的修繕極為重要。