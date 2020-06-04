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汐止特殊型橋梁晃動劇烈 民眾擔憂、市府急檢測
新北市新莊區台一線高架橋編號DP29的橋墩伸縮縫毀損，兩度傳出用路人行經時遭「石頭雨」攻擊刮壞車輛，讓其他地區民眾也開始關注橋梁伸縮縫問題。日前有民眾指汐止南陽大橋晃動嚴重，擔心結構安全問題，對此，新北市工務局養工處表示，今年3月才全面檢查過，沒有安全上的疑慮。
民眾指出，汐止南陽大橋因長期使用導致油漆生鏽嚴重、鄰近工業區許多砂石車等大車行經，再加上橋面晃動情況嚴重，深怕有安全上的疑慮。
新北市議員白珮茹日前也前往現場視察，她表示，汐止的南陽大橋、新長安橋及汐止聯絡道橋皆為鋼纜橋，因牽涉到力學、鋼筋是否鏽蝕等問題，檢測上有其困難，盼能有更精確的檢測。
對於南陽大橋晃動及伸縮縫問題，養工處表示，繼南方澳大橋斷裂後，針對轄內所有橋梁的檢測皆增加頻率，特殊型橋梁每年全面大檢測一次、一般橋梁為2年檢測一次。
南陽大橋為特殊彎拱型設計橋梁，因此在今年3月時已做過全面性的大檢測，檢測結果結果正常，沒有安全上的疑慮，市府接獲民眾通報後也再次檢查一次，民眾所說的晃動情況屬為正常範圍，請不用擔心。
養工處表示，目前新北轄內1308座橋梁，一般橋梁已在今年1、2月進行檢測、特殊型橋梁則在3月全數檢測完畢。
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