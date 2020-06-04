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斜槓人生：莊慈珍工作之餘手做藝術品 藝鳴藝人
莊慈珍平常在台南市公有停車場管理中心工作，閒暇之餘喜歡彩繪、畫畫、手做不凋花（永生花）、蝶谷巴特、黏土及擴香石等手做DIY藝術品，做出興趣來，作品曾榮獲全國捧花比賽亞軍，常應邀到花博及新光三越百貨等大型展覽展出作品，無心插柳柳成蔭，意外培養了自己的第二專長與興趣。
莊慈珍是屏東農專食品工業科三專畢業，她說，從小喜歡美的事物，約7、8年前因參加的教會有老師開班授課，她開始接觸畫畫，插花，之後串珠，蝶谷巴特，黏土蛋糕及多肉植物等，愈做愈有興趣，下班後利用晚上或休假日學習手做藝術品後，生活多采多姿，心情也變好了，她認為「什麼都要多學習」，生活才不會一成不變。
莊慈珍說，她發現政府部門像職訓局開不少課，其實師資都很一流且優秀，若有勞工身分，全勤上課還會退費，在時間允許之下，就報名上課，老公蘇恩恩常笑說「老婆上夜校」，下了班要趕上夜校，其實她就是去多學習，認識新朋友，與志同道合的同學們一邊做一邊聊天，時間很快就過去了，不用給自己太大的壓力，生活才會充滿樂趣。
莊慈珍說，現在她平常會蒐集胚體，例如盆子，玻璃瓶罐等，只要看到胚體，腦中就勾露出如何手做不凋花及黏土等裝飾美化。老公因工作忙碌，支持她下了班有自己的嗜好興趣，她的作品也只送不賣，獲贈作品的親友，都感到很驚喜，永難忘懷，現在連老公若有重要親友需要送禮，也會請她親手做精美禮物，獨一無二作品，令對方感到驚喜，我們也很開心呢！
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