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疫情趨緩 北投3免費泡腳池9日解禁只須戴口罩

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
受新冠肺炎疫情影響，硫磺谷溫泉泡腳池園區近來導入實名制、人數限制等管控，9日將解禁，只須戴口罩。圖／北市產業局提供
受新冠肺炎疫情影響，硫磺谷溫泉泡腳池園區近來導入實名制、人數限制等管控，9日將解禁，只須戴口罩。圖／北市產業局提供

受新冠肺炎疫情影響，北市北投區復興公園、硫磺谷地熱景觀區、泉源公園等3處免費溫泉泡腳池，3月25日起有2處導入實名制並管控人流與使用時間，1處乾脆整修暫停開放，如今疫情趨緩，3處將於6月9日大解禁、恢復正常運作，取消實名管制登錄、座位間安全間隔及人數限制，但仍須戴口罩

北投復興公園、硫磺谷地熱景觀區2處泡腳池，目前採實名制開放，每次分別限51人、31人泡腳，且每次最多泡40分鐘；而泉源公園泡腳池近來則乾脆配合歲修暫停開放。

北市產業局公用事業科長何明育說，考量疫情趨緩，公有場館陸續解封，配合中央及市府解封規定，決定從9日起取消2處泡腳池實名管制登錄、座位間安全間隔，同時也暫時不再限制泡腳的人數、時間，營運方式都恢復正常，1處整修的泡腳池也重新正常開放，唯獨因不再限制保持社交距離，有一定風險，因此仍必須戴口罩才能入場。

3處免費泡腳池營運時間為每周二到周日早上8時起到傍晚6時，中午12時到下午1時則是休息時間，會清場進行消毒及環境清潔。

交通部分，泉源公園泡腳池可從「北投捷運站」站牌搭小28公車到「泉源公園」站抵達；硫磺谷泡腳池除有停車場，也可從「北投捷運站」站牌搭小7、小9、小26公車於「彌陀寺站」下車；至於復興公園泡腳池，從捷運新北投站出站後走250公尺就能到達，或可搭218、129等各路公車到「新北投站」、「北投公園站」下車。

受新冠肺炎疫情影響，泉源公園溫泉泡腳池園區近來乾脆整修暫停開放，9日將重新開放。圖／北市產業局提供
受新冠肺炎疫情影響，泉源公園溫泉泡腳池園區近來乾脆整修暫停開放，9日將重新開放。圖／北市產業局提供
受新冠肺炎疫情影響，復興公園溫泉泡腳池園區近來導入實名制、人數限制等管控，9日將解禁，只須戴口罩。圖／北市產業局提供
受新冠肺炎疫情影響，復興公園溫泉泡腳池園區近來導入實名制、人數限制等管控，9日將解禁，只須戴口罩。圖／北市產業局提供

北投 疫情 捷運

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