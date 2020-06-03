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台中太平清潔隊員窩違建鐵皮屋 環保局：計畫拆除改建
台中市太平區清潔隊1990年設置隊部，包括隊員休息室已30年，建物老舊破損且是違建，雨天還漏水。市議員李麗華呼籲環保局設法改建，清潔隊員為20萬太平區市民服務，提供隊員較舒適的工作環境。
李麗華說，太平區人口數近20萬人，清潔隊目前隊員數238人、車輛88輛，服務太平區垃圾收運、環境清潔維護及相關環保工作。
清潔隊部及隊員休息室都是違建鐵皮屋，建物老舊破損，還會漏水，隊員相當刻苦，協助市民清潔環境，隊員卻待在又老又破舊的鐡皮屋。
環保局長吳志超說，為提供隊員更好的辦公環境，太平區隊部建築物將依法拆除，盼原地改建為資源回收站，同時做為清潔隊辦公及隊員休息使用，目前朝申請變更地目方式進行。
此外，環保局也積極尋找其他適合用地，做為替代方案，將加速相關行政作業，提升市民服務品
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