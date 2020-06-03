配合振興三倍券 新北擬推折扣戰套裝優惠誘消費

中央社 / 新北3日電
新北市長侯友宜今天表示，將請市政府經濟發展局與觀光旅遊局，研擬完整的配套措施，以折扣戰、套裝優惠誘因，與中央一起配合「振興三倍券」的消費模式，帶動地方經濟繁榮。聯合報系資料照／記者王敏旭攝影
新北市長侯友宜今天表示，將請市政府經濟發展局與觀光旅遊局，研擬完整的配套措施，以折扣戰、套裝優惠誘因，與中央一起配合「振興三倍券」的消費模式，帶動地方經濟繁榮。聯合報系資料照／記者王敏旭攝影

新北市長侯友宜今天表示，將請市政府經濟發展局與觀光旅遊局，研擬完整的配套措施，以折扣戰、套裝優惠誘因，與中央一起配合「振興三倍券」的消費模式，帶動地方經濟繁榮。

新北市「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第66次應變會議」暨市政會議，今天在市府由侯友宜主持。對於中央將發放「振興三倍券」，他在會中詢問與會的官員，究竟振興券要如何使用，他不是很清楚。

侯友宜也一度詢問其他市府局處首長，是不是可以用吃麵等小額消費的方式，找零換現金放口袋。新北市警察局長陳檡文回覆說，「不禁止」。

侯友宜認為，「振興三倍券」若能找零無法達到刺激消費目的，建議中央研擬配套措施。

他在接受媒體聯訪時表示，無論是消費券、三倍券，行政院雖已對外公布，但在執行面不夠細膩，民眾有許多地方不清楚，甚至使用方式也許還有些不便。中央還有1個多月準備，應聽進民眾的心聲，更細膩地調整腳步，7月15日執行發放的過程當才不會窒礙難行。

記者詢問，新北市是否有打算要再加碼。侯友宜對此指出，中央推出「振興三倍券」就是要帶動經濟、刺激消費，地方一定同心全力地配合，地方政府的態度是與中央並肩作戰，讓台灣經濟能翻轉。

他說，已經要求新北市經發局、觀旅局以目前「振興三倍券」的消費模式，包括商圈、夜市、傳統小吃、百貨公司、一般日用消費及國內旅遊為主軸，研擬整體配套措施與折扣戰，提供更多消費誘因，專案報告方案將於5日出爐。

「振興三倍券」將於7月15日上路，紙本券面額分為新台幣200元與500元。經濟部昨天表示，紙本券使用規定為不找零，如果攤商願意讓消費者方便消費，原則上不禁止，但是消費者不能強迫攤商找零。

侯友宜

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