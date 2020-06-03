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北市配合振興擬抽獎汽機車手機 夜市規畫折扣

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市府配合中央振興券政策，推出「提振商機整合行銷計畫」，預計在7、8月辦理為期1個月的消費抽獎活動，期間會找北市1000家以上有無現金支付服務的店家合作；各夜市也陸續規畫振興加碼優惠。記者翁浩然／攝影
北市府配合中央振興券政策，推出「提振商機整合行銷計畫」，預計在7、8月辦理為期1個月的消費抽獎活動，期間會找北市1000家以上有無現金支付服務的店家合作；各夜市也陸續規畫振興加碼優惠。記者翁浩然／攝影

北市府配合中央振興券政策，推出「提振商機整合行銷計畫」，預計在7、8月辦理為期1個月的消費抽獎活動，期間會找北市1000家以上，有無現金支付服務的店家合作，包含百貨業者、商圈及市場夜市攤商，還有如迪化街等商圈的改造店家；各夜市也陸續開始規畫促進消費的加碼優惠。

商業處長高振源表示，包含聯合行銷優惠活動及抽獎品，初步預估經費要500萬元，抽獎品部分會嘗試與民間合作，準備的大獎如汽車、名牌電動機車及高級智慧型手機等，要讓民眾感受到更多消費優惠，藉此刺激民眾在台北使用振興券，提振商機；不過更具體的規畫仍要討論，預計下周公布，無現金優惠也等待悠遊卡公司規畫。

士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山表示，考量這波疫情對夜市商圈的服飾店、鞋店影響較大，加上最低消費金額都數百元，較銅板小吃高，已和會員店家討論將祭出85折優惠，藉此吸引遊客順便逛吃的，其他如小火鍋、牛排、鐵板料理等單品低消就達100、150元以上的餐飲店也將討論優惠，讓消費者對折扣額度較有感。

艋舺夜市商圈發展促進會長陳姿卉說，夜市都是銅板小吃居多，原則上實體振興券部分，會讓各攤商自行評估是否找錢給花用不完面額200元振興券的客人，夜市仍會主推悠遊卡無現金消費，她有建議悠遊卡公司可規畫加碼現金回饋、消費滿額回饋等優惠，無現金也能省去找不找零的困擾。

寧夏夜市觀光協會理事長林定國說，最近配合振興，規畫了「五福臨門振興抵用券方案」，內容包含每季的千歲宴只要付3000元就能吃到價值3500元的菜色，較過去省500元，且累積消費滿3000元還將送價值500元的環保提鍋，若在指定店家消費滿1000元還送100元抵用券或同等價值的伴手禮；另也自費舉辦額外抽獎活動，每筆消費都將是1次抽獎機會，最大獎是知名電動機車。

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