雙北垃圾大戰延燒 石門草里漁港成垃圾海岸

雙北垃圾大戰導致垃圾清運價格飆漲，海岸的大批廢棄物難以處置，石門區草里漁港更成為可怕的「垃圾海岸」，新北市議員鄭宇恩邀集相關單位到場會勘後，除確認清運的權責機關，也要求新北市盡快提供適合的「緊急暫存場地」，環保局則表示，海漂垃圾依行政院向海致敬計畫，由管理機關負責清除，可提供目前與新北市焚化廠簽約的業者名單，供管理機關參考聯繫。

新北市府大力掃蕩五股垃圾山，垃圾山內的砂石棧場因擔心遭罰，不敢再收營建廢棄物，許多垃圾轉往北市，連帶引發雙北垃圾大戰，垃圾清運價格上漲，大量海洋廢棄物擱置草里漁港沿岸，危害海洋環境。

鄭宇恩日前邀集水利署第十河川局、交通部觀光局北海岸及觀音山風景區管理處、新北市環保局及漁業處會勘後，先釐清海堤內外的清運權屬，分別為漁業處及十河局，雖十河局已針對沿岸垃圾開始打包，但因清運價格翻倍，公務預算難支應，廢棄物仍無處可去。

鄭宇恩指出，由於廢棄物清運標準嚴苛，且海漂廢棄物多半混雜大量資收物及保麗龍，加上清運業者對於廢棄物清運配額的不確定性，讓海漂廢棄物只能繼續留在海岸上。

鄭宇恩建議，海漂廢棄物的清運方式應適度調整，包含提供適合的「緊急暫存場地」，以供海漂廢棄物的暫存及分類場用；另外漁業廢棄物常見的保麗龍、廢棄漁具等，常因體積過大，不符環保局收運標準，難以處理，同樣也需相關單位協調尋找解決方案。