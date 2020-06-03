快訊

限制鬆綁！6月7日起雙鐵維持社交距離可脫口罩

【勞保黑洞2】誰當勞保年改指揮官 「需有溫度的陳時中」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙北垃圾大戰延燒 石門草里漁港成垃圾海岸

聯合報 / 記者吳亮賢施鴻基／新北即時報導
大量海洋廢棄物擱置在石門區草里漁港沿岸。圖／鄭宇恩服務處提供
大量海洋廢棄物擱置在石門區草里漁港沿岸。圖／鄭宇恩服務處提供

雙北垃圾大戰導致垃圾清運價格飆漲，海岸的大批廢棄物難以處置，石門區草里漁港更成為可怕的「垃圾海岸」，新北市議員鄭宇恩邀集相關單位到場會勘後，除確認清運的權責機關，也要求新北市盡快提供適合的「緊急暫存場地」，環保局則表示，海漂垃圾依行政院向海致敬計畫，由管理機關負責清除，可提供目前與新北市焚化廠簽約的業者名單，供管理機關參考聯繫。

新北市府大力掃蕩五股垃圾山，垃圾山內的砂石棧場因擔心遭罰，不敢再收營建廢棄物，許多垃圾轉往北市，連帶引發雙北垃圾大戰，垃圾清運價格上漲，大量海洋廢棄物擱置草里漁港沿岸，危害海洋環境。

鄭宇恩日前邀集水利署第十河川局、交通部觀光局北海岸及觀音山風景區管理處、新北市環保局及漁業處會勘後，先釐清海堤內外的清運權屬，分別為漁業處及十河局，雖十河局已針對沿岸垃圾開始打包，但因清運價格翻倍，公務預算難支應，廢棄物仍無處可去。

鄭宇恩指出，由於廢棄物清運標準嚴苛，且海漂廢棄物多半混雜大量資收物及保麗龍，加上清運業者對於廢棄物清運配額的不確定性，讓海漂廢棄物只能繼續留在海岸上。

鄭宇恩建議，海漂廢棄物的清運方式應適度調整，包含提供適合的「緊急暫存場地」，以供海漂廢棄物的暫存及分類場用；另外漁業廢棄物常見的保麗龍、廢棄漁具等，常因體積過大，不符環保局收運標準，難以處理，同樣也需相關單位協調尋找解決方案。

環保局表示，海漂垃圾依行政院向海致敬計畫，由管理機關負責清除，建議管理機關於清除後進行分類，資源回收物如寶特瓶、塑膠等可賣給回收商，不能回收的可燃物，則可委託合格的廢棄物清除處理業者送焚化廠處理，如有困難，環保局可提供與新北市焚化廠簽約進場的業者名單，供管理機關參考聯繫。

大量海洋廢棄物擱置在石門區草里漁港沿岸。圖／鄭宇恩服務處提供
大量海洋廢棄物擱置在石門區草里漁港沿岸。圖／鄭宇恩服務處提供
市議員鄭宇恩日前召開會勘。圖／鄭宇恩服務處提供
市議員鄭宇恩日前召開會勘。圖／鄭宇恩服務處提供

廢棄物 行政院

延伸閱讀

改委外清運 桃園今天起不再收四大超商垃圾

滬尾砲台公園變住宅用地？新北：已排除公園範圍

發現史前陶片 淡水「湖南勇」公園工程暫停

墓旁有工程 淡水搶救埤島里僅存清軍古墓

相關新聞

北北基自行車道終於完整串連 基隆河右岸車道今開通

基隆河自行車道新北銜接基隆、台北串聯計畫於2018年9月開始動工，新北市水利局利用台鐵五堵貨場舊隧道規劃，去年完成新北至...

新北三重繼自強陸橋後 和平陸橋也在2天後拆除

新北市工務局近年規畫拆除陸橋還給市民天際線，改善無障礙人行環境，將在6月5日至7日夜間11時至隔日凌晨6時拆除三重和平陸...

北北基國土重新規劃 柯文哲贊同基隆市不當「小的」說法

針對北北基合併議題，基隆市長林右昌表示，他認為未來可行方式，是分成中央、地方2級政府就好，不需要有直轄市之分，北北基要重...

雙北垃圾大戰延燒 石門草里漁港成垃圾海岸

雙北垃圾大戰導致垃圾清運價格飆漲，海岸的大批廢棄物難以處置，石門區草里漁港更成為可怕的「垃圾海岸」，新北市議員鄭宇恩邀集...

淡水河下游淤積卡船班渡河 繞行得多花3倍時間

台北港興建北堤後，造成淡水河下游泥沙淤積，八里渡船頭業者及當地漁民反映，每遇退潮時刻，河道中淤積而成的沙洲阻礙通行，航行...

板橋府中段劃定為更新地區 但若有變數僅能蓋1棟大樓

新北市都更處今公告，板橋區府中段周邊劃定為更新地區並訂定更新計畫，未來將以公辦都更的方式，促進公有土地活動再利用，預計開...

北市公幼、非營利幼兒園開放查詢 招生缺額較去年少

台北市立公立及非營利幼兒園將於6月8日開放招生登記，今年公立幼兒園總計招收8906人、非營利幼兒園總計招收1622人，招生總額較去年減少1167人。北市教育局表示，去年4歲學生入園增，因此今年3至5歲班缺額才變少，目前也正積極推動準公共化幼兒園，期待有更多私幼加入。

社子島濕地復育有成 鳥種穩定持續增加

去年冬季時，棲息、覓食於社子島濕地的小水鴨，已北返牠們的繁殖地，取而代之的是偶爾沿著河道飛過的澤鵟，不常進入內陸區域的鷗...

北北基怎併？林右昌：北市更需要基隆，但不是去當小的

基隆市議員藍敏煌今天在議會質詢時，提出北北基合併議題，問市長林右昌贊不贊成北北基合併？林右昌回應，個人認為未來比較可行的...

中央恐調漲健保費 北市府撤回老人健保補助條例

台北市社會局制定老人全民健康保險保險費自付額補助自治條例草案，送議會審查，因受衛福部長陳時中日前提出將調漲健保費影響，考...

用餐時間到！北市動物園樹懶、棉頭絹猴上演搶食大戰

台北市立動物園二趾樹獺爸爸「小懶」和媽媽「樹葉」生產力旺盛，去年生下第7隻樹懶寶寶，保育員照著彩虹七色為他們命名，合組「...

新北老人共餐 即日起恢復正常

新北社會局宣布，即日起新北市各社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部的老人共餐恢復舉辦，但保護長輩的健康和衛生，仍須實名制、量體溫...

熱門新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

企業仍難過！ 彰化5千多人放無薪假、2千多人資遣

永和四號公園驚見這一幕…她立馬帶孩子閃離

柯文哲慰留無效 陳明文子清空辦公桌辭意堅

影／遇到好老闆！ 印傭幼女罹癌台灣老闆這麼做暖哭眾人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。