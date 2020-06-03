新北夏季戶外水域體驗 逾2千免費名額開放報名
新北市府體育處表示，夏季舉辦水域體驗營，有衝浪、立槳、獨木舟、滑水、西式划船等項目，今年共46梯次，總計2560個免費名額，今天起開放線上報名，額滿為止。
市府體育處表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情改變許多人的生活模式，休閒娛樂改成以室外、郊區為主，運動轉向戶外，登山、健行成為熱門，夏天水域運動有潛力成為首選。
體育處表示，新北市夏天在蘆洲微風運河有獨木舟與西式划船體驗，還有挑戰核心肌群的滑水。在金山中角灣有開放水域破浪前行的衝浪及SUP立槳體驗營，結合去年12月底啟用的「中角灣國際衝浪基地」，全新硬體設備。
今年增加雙溪兩天一夜行程，在教練的帶領下，沿雙溪河順流而下抵達貢寮出海口，沿途可欣賞山林溪流景色與開闊的海岸風光。
體育處表示，7月4日起至8月9日，每個週休都有水域體驗活動，專業教練帶領下，初學者、孩童都能快速上手。
體育處提醒參加民眾，水域活動務必注意自身安全，選擇有救生員及合格的場域活動，下水前充分暖身及穿著合適的服裝，便能安心地享受水域活動的樂趣。
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