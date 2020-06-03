淡水河下游淤積卡船班渡河 繞行得多花3倍時間

台北港興建北堤後，造成淡水河下游泥沙淤積，八里渡船頭業者及當地漁民反映，每遇退潮時刻，河道中淤積而成的沙洲阻礙通行，航行時間增加3、4倍，為此立法委員洪孟楷今下午會同相關單位現勘，決議由經濟部水利署第十河川局在一個月內召集各單位確認權責分屬及經費，並於一周內評估所需清淤土方量，以利後續經費補助及規畫。

渡船頭業者指出，原本航程時間只要7到10分鐘，但因河道中出現淤積沙洲，截斷原通行路線，船班得繞行一大圈，航行時間多了3到4倍；另有漁民也表示，每到退潮時刻，漁船進出受阻，嚴重影響作業。

為此洪孟楷今下午會同水利署第十河川局、新北市水利局、台灣港務股份有限公司及當地業者至八里渡船頭會勘，市議員蔡錦賢及陳偉杰、鄭宇恩、鄭戴麗香服務處也都到場關心。

水利局河川工程科長黃茂川指出，原先淡水河可透過自然力量將淤沙帶走，但因台北港在河口興建北堤，阻礙原有流向，造成下游淤積，5年前雖曾清淤河道，但很快又回積。

黃茂川表示，因當地由事業單位營運，以小範圍而言，須自行維持航道通行正常，若是漁港區，漁業處會協助設浮動碼頭及簡易清疏，但當初台北港興建環評時，台灣港務公司承諾會負責清淤，且小範圍改善無法治本，根本原因仍在北堤。

洪孟楷表示，雖牽涉不同權責機關，但淡水河清淤應整體性考量，不該是多頭馬車，要求水利署第十河川局一個月內召集相關單位開會，研擬清淤計畫及經費，另請業者及漁民1周內初估所需清淤量體，以利水利署規畫。