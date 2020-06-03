快訊

洗劫蘋果店搶iPhone沒用 蘋果用這招反制趁亂暴徒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央推振興3倍券 高思博：可吹噓並營造GDP的華麗成果

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
高思博批蘇貞昌推振興券，屬於幻覺，唯一效用是可吹噓。圖／高思博提供
高思博批蘇貞昌推振興券，屬於幻覺，唯一效用是可吹噓。圖／高思博提供

行政院長蘇貞昌昨天宣布將實施「振興3倍券」，帶動疫情紓困高思博認為，確實可產生刺激消費的風氣，但僅屬於幻覺，刺激效果有待觀察。

高思博說，很多網友留言，表示不解政府為何大費周章，繞圈圈要民眾付1千元，再領3千元的振興券，甚至連中低收入戶都要先匯款再由民眾自行購買，為何不直接發2千元現金或消費券，來得直接了當。他說，政府對外解釋的理由是人民會將錢存起來不會去消費，自己有付錢才會用心消費。高思博點出，政府更重要的念頭是想營造GDP的華麗成果。

高思博說，按照振興3倍券的精神，付1千給3千，至少GDP能夠計算民眾一開始付出的1千元，讓GDP有個「保底」的成長，估計明年公布的台灣GDP總成果數字將會很漂亮。但這些虛假數字的成長對實際經濟市場並沒有幫助，唯一的效用就是政府可以吹噓。

高思博認為，以目前民間為疫情所困，想拿現金紓困、兌現的心境，應是只有1次的消費行為，因此想要有效帶動經濟成長，應該是幻覺。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困 高思博 GDP

延伸閱讀

影／蘇揆甩鍋「唯唐鳳是問」？ 丁怡銘：兩人的調情梗

政院發言人解釋蘇揆、唐鳳「調情」 藍怒：把政院當怡紅院？

批振興券 許淑華：政策還沒上路蘇貞昌就先切割責任

蘇貞昌振興券記者會 王世堅痛譙：他自己玩得很高興

相關新聞

中央推振興3倍券 高思博：可吹噓並營造GDP的華麗成果

行政院長蘇貞昌昨天宣布將實施「振興3倍券」，帶動疫情紓困，高思博認為，確實可產生刺激消費的風氣，但僅屬於幻覺，刺激效果有...

藍猛批三倍券 鄭運鵬：用下去就會覺得好用

行政院提出「三倍券」盼振興經濟，要讓民眾拿1000元現金買3000元的抵用券，但頻遭在野黨質疑。民進黨立委鄭運鵬表示，國...

振興券可否找零？ 經濟部政次：可找但不能強迫

副總統賴清德、經濟部次長王美花今下午視察位於新北市土城的紡織產業綜合研究所。王美花會後受訪被問及振興券，她表示，「店家可...

三倍券不找零害到攤商？行政院：實務上可選擇找零

行政院規畫七月中發振興三倍券，要刺激下半年經濟，不過國民黨立院黨團質疑「三倍是三倍騙」，而且實體券不找零，面額最小又是2...

國民黨團批三倍券手續繁複 政院：像現金一樣好用

國民黨立法院黨團今天批評三倍券手續繁瑣、發放太慢、金額太少、不接地氣；對此行政院表示，三倍券不複雜，是多種方式任你選，只...

三倍券禁用Uber Eats、Uber等多元計程車擔憂遭牽連

行政院「振興三倍券」方案昨曝光，可以用在計程車等交通支出，但兩大外送平台等電商則是被排除在外。不過網路叫車平台自救會發言...

三倍券不足以恢復台灣經濟 林伯豐籲關注國際經貿

振興「三倍券」措施出爐，工商協進會理事長林伯豐認為，振興券雖然是正面措施，但不足以恢復台灣經濟，「做全世界的生意」才是正...

批振興券 許淑華：政策還沒上路蘇貞昌就先切割責任

行政院長蘇貞昌公布「三倍振興券」使用方式，民眾仍對措施霧裡看花。國民黨立委許淑華今天批評，振興券實施相當複雜，行政院長蘇...

三倍券不如發現金 林伯豐：太晚、太少、不樂觀

振興「三倍券」措施昨日出爐，工商協進會理事長林伯豐認為，雖然不如發現金，但既然決定了就應該盡快「簡單發放」，7月中已經晚...

三倍券怎麼買？ 中華郵政分配數量方案曝光

行政院昨公佈「振興三倍券」規劃，強調實體券可至郵局購買。對此，中華郵政副總經理郭純陽表示，「這是多出來的工作」，郵局員工...

三倍券排除電商 台灣訂房網站意外成了「受害者」

行政院「振興三倍券」方案昨曝光，強調因為疫情期間，實體店家營業額虧損約11.2%，電商反而成長16.7%，因此電商網購受...

官員坦言參考消費券 三倍券決策讓政院陷入拉鋸

行政院長蘇貞昌親自開記者會，公布民眾期待許久的「三倍券」政策。對政策本身，外界評價不一，決策過程也一波三折。雖然表面上避談與馬政府時期「消費券」的關係，但實際上，決策官員坦言，政策制定過程中，確實有許多地方從消費券而來。在討論過程中，到底要以發紙本為主，

熱門新聞

別再想著領現金！網曝三倍券「發大財絕招」：錢滾錢、再翻倍

蘇貞昌振興券記者會 王世堅痛譙：他自己玩得很高興

不只買下超市！內行人曝家樂福收購頂好 看中「二大優勢」

「好賺不是天天有」振興三倍券 11項禁用

3千變4千！業者提三倍券「最殺方案」 經部：下周公布

頂好價格為何跟不上全聯？網曝「一關鍵」：全面性輾壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。