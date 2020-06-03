聽新聞
test
0:00 / 0:00
中央推振興3倍券 高思博：可吹噓並營造GDP的華麗成果
行政院長蘇貞昌昨天宣布將實施「振興3倍券」，帶動疫情紓困，高思博認為，確實可產生刺激消費的風氣，但僅屬於幻覺，刺激效果有待觀察。
高思博說，很多網友留言，表示不解政府為何大費周章，繞圈圈要民眾付1千元，再領3千元的振興券，甚至連中低收入戶都要先匯款再由民眾自行購買，為何不直接發2千元現金或消費券，來得直接了當。他說，政府對外解釋的理由是人民會將錢存起來不會去消費，自己有付錢才會用心消費。高思博點出，政府更重要的念頭是想營造GDP的華麗成果。
高思博說，按照振興3倍券的精神，付1千給3千，至少GDP能夠計算民眾一開始付出的1千元，讓GDP有個「保底」的成長，估計明年公布的台灣GDP總成果數字將會很漂亮。但這些虛假數字的成長對實際經濟市場並沒有幫助，唯一的效用就是政府可以吹噓。
高思博認為，以目前民間為疫情所困，想拿現金紓困、兌現的心境，應是只有1次的消費行為，因此想要有效帶動經濟成長，應該是幻覺。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言