石門梯田種茭白筍苗 盼天公作美期豐收

三芝茭白筍產季大約落在中秋之後，今年因閏四月，茭白筍農現在才開始種筍，三芝茂長里陳厝坑溪旁的水梯田，這裡種植的茭白筍、農作物都是吃大屯山下的山泉水成長，純淨無污染，因此種出來的茭白筍口感甜又嫩，也期待天公作美風調雨順，讓筍豐收。

茂長里長林雙喜說，茭白筍是水筍，就是吃水重的筍，在三芝區茂長里梯田的故鄉，陳厝坑溪旁的水梯田，這裡的茭白筍、農作物都是吃大屯山下的山泉水，純淨無污染，因此種出來的筍口感甜又嫩，就像是17、8歲的少女美腿。

茭白筍產季大約落在中秋節附近，因此原本應該在農曆三月就種植，今年也延到閏四月才開始種，可以見到水田裡的茭白筍苗集中，種植方式就像水稻一般，要將苗分散種下，拉出茭白筍的生長空間，為了關心筍農，區長林慶豐也來到水梯田體驗種筍的辛勞。

三芝區長林慶豐表示，閏四月將茭白筍種下，在中秋節、雙十國慶就可以採收，而每年都有與農會一起，針對農友辛苦種出的茭白筍提出行銷活動，去年量測甜度，甚至都有跟水梨一樣的甜度出爐，今年茭白筍已經種下，也期待天公作美風調雨順，讓筍豐收，屆時也歡迎民眾前來嚐鮮。