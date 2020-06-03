新北「挺弱勢、做愛心」 採購庇護工場商品

新北市政府不等中央發行的振興券，以「挺弱勢、做愛心」作為振興經濟的第一步，從防疫基金提撥300萬元，向7家庇護工場、3家身心障礙機構，以及3家原住民團體採購產品，贈送給社福機構和弱勢家庭，作為端午佳節的禮品。

新北市長侯友宜表示，受疫情影響，許多弱勢機構業績下降、生存不易，市府從防疫基金撥出300萬元，採購庇護工場、身心障礙機構及原住民合作社的產品，作為端午佳節的禮品贈與社福機構，團結循環不間斷的愛心力量，帶動信心經濟發展。

慈泰庇護工場表示，防疫期間庇護工場經常處於有產出無銷出的狀況，感謝市府作為表率認購他們的商品。烏來泰雅農特產品合作社說，疫情使部落訂單減少，所幸有市府的支持，協助族人對部落產業恢復信心，也讓年輕族人認識到部落產品的多元性。

市長侯友宜指出，「挺弱勢、拚經濟、過佳節」只是推動「信心經濟」的第一波，後續還會有聯合採購、商圈促銷活動、縣市互惠旅遊等多項振興方案，期盼刺激大眾消費，帶動整體經濟快速復甦。