板橋府中段劃定為更新地區 但若有變數僅能蓋1棟大樓

新北市都更處今公告，板橋區府中段周邊劃定為更新地區並訂定更新計畫，未來將以公辦都更的方式，促進公有土地活動再利用，預計開發後可打造2棟混合住商大樓，都更處表示，目前由財政局與19位私有土地所有權人協調，如有變數恐僅能蓋1棟。

都更處表示，此更新地區位於新板特區及府中商圈周邊，附近有板橋高中、板橋國小、新北市立體育場、林家花園等，且鄰近捷運板南線府中站，許多公車也多在此停靠，交通及生活機能佳。

但都更範圍內建築物老舊、巷道狹窄、停車困難等，成為地區再發展課題，經評估後有都更需求，市府劃定府中段472地號等11筆土地為更新地區，面積約1348坪。

都更處表示，更新計畫除了活化公有土地再利用，同時留設友善人空間，以退縮建築、集中留設開放空間的規劃方式，創造舒適的人行步道及地面活動空間，再結合「板橋府中美學示範基地」專案，結合林家花園周邊意象，翻轉舊城區，讓都更後的建物融入美學概念，改善周邊區域環境品質及活絡商業機能。

由於此更新地區包含新北市長官邸，新北市財政局日前也宣布，要將位在板橋府中段、被外界稱為「蚊子館」的市長官邸進行都更，藉此拓展財源，開發後能打造2棟混合住商大樓，市長官邸面積約430坪，完成都更後能分回價值15億元的房產。

都更處表示，本案將由財政局啟動公辦都更招商作業，並整合周邊私有土地，將其中部分樓層與地方討論作為公益服務性設施，增加都更公益性比例。