快訊

洗劫蘋果店搶iPhone沒用 蘋果用這招反制趁亂暴徒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋府中段劃定為更新地區 但若有變數僅能蓋1棟大樓

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
板橋府中段更新地區預計結合林家花園周邊意象，翻轉舊城區形象，圖為林家花園入口處。記者江婉儀／攝影
板橋府中段更新地區預計結合林家花園周邊意象，翻轉舊城區形象，圖為林家花園入口處。記者江婉儀／攝影

新北市都更處今公告，板橋區府中段周邊劃定為更新地區並訂定更新計畫，未來將以公辦都更的方式，促進公有土地活動再利用，預計開發後可打造2棟混合住商大樓，都更處表示，目前由財政局與19位私有土地所有權人協調，如有變數恐僅能蓋1棟。

都更處表示，此更新地區位於新板特區及府中商圈周邊，附近有板橋高中、板橋國小、新北市立體育場、林家花園等，且鄰近捷運板南線府中站，許多公車也多在此停靠，交通及生活機能佳。

但都更範圍內建築物老舊、巷道狹窄、停車困難等，成為地區再發展課題，經評估後有都更需求，市府劃定府中段472地號等11筆土地為更新地區，面積約1348坪。

都更處表示，更新計畫除了活化公有土地再利用，同時留設友善人空間，以退縮建築、集中留設開放空間的規劃方式，創造舒適的人行步道及地面活動空間，再結合「板橋府中美學示範基地」專案，結合林家花園周邊意象，翻轉舊城區，讓都更後的建物融入美學概念，改善周邊區域環境品質及活絡商業機能。

由於此更新地區包含新北市長官邸，新北市財政局日前也宣布，要將位在板橋府中段、被外界稱為「蚊子館」的市長官邸進行都更，藉此拓展財源，開發後能打造2棟混合住商大樓，市長官邸面積約430坪，完成都更後能分回價值15億元的房產。

都更處表示，本案將由財政局啟動公辦都更招商作業，並整合周邊私有土地，將其中部分樓層與地方討論作為公益服務性設施，增加都更公益性比例。

都更處表示，因私有土地成分佔百分之68，目前財政局已在跟19位私有土地所有權人協調，其中包含合作金庫銀行持有私有地比例最大，但合庫考慮自己申請危老都更，若合庫同意公辦都更，即可照市府原本規劃的方案，可蓋到兩棟20層樓高的混合住商大樓，若有變數則僅能蓋到1棟。

板橋府中段更新地區包含被外界稱為「蚊子館」的市長官邸。記者江婉儀／攝影
板橋府中段更新地區包含被外界稱為「蚊子館」的市長官邸。記者江婉儀／攝影

都更 建築

延伸閱讀

新北三重繼自強陸橋後 和平陸橋也在2天後拆除

板橋府中段11筆土地劃定更新 新北市府下半年啟動招商

房市高點進場會套住？西門町這大樓翻轉你觀念

連5週買1送1、最殺1折優惠！初韻手搖茶插旗板橋，「哈密瓜綠茶、楊枝甘露」好欠喝

相關新聞

新北三重繼自強陸橋後 和平陸橋也在2天後拆除

新北市工務局近年規畫拆除陸橋還給市民天際線，改善無障礙人行環境，將在6月5日至7日夜間11時至隔日凌晨6時拆除三重和平陸...

板橋府中段劃定為更新地區 但若有變數僅能蓋1棟大樓

新北市都更處今公告，板橋區府中段周邊劃定為更新地區並訂定更新計畫，未來將以公辦都更的方式，促進公有土地活動再利用，預計開...

北市公幼、非營利幼兒園開放查詢 招生缺額較去年少

台北市立公立及非營利幼兒園將於6月8日開放招生登記，今年公立幼兒園總計招收8906人、非營利幼兒園總計招收1667人，招...

社子島濕地復育有成 鳥種穩定持續增加

去年冬季時，棲息、覓食於社子島濕地的小水鴨，已北返牠們的繁殖地，取而代之的是偶爾沿著河道飛過的澤鵟，不常進入內陸區域的鷗...

北北基怎併？林右昌：北市更需要基隆，但不是去當小的

基隆市議員藍敏煌今天在議會質詢時，提出北北基合併議題，問市長林右昌贊不贊成北北基合併？林右昌回應，個人認為未來比較可行的...

中央恐調漲健保費 北市府撤回老人健保補助條例

台北市社會局制定老人全民健康保險保險費自付額補助自治條例草案，送議會審查，因受衛福部長陳時中日前提出將調漲健保費影響，考...

用餐時間到！北市動物園樹懶、棉頭絹猴上演搶食大戰

台北市立動物園二趾樹獺爸爸「小懶」和媽媽「樹葉」生產力旺盛，去年生下第7隻樹懶寶寶，保育員照著彩虹七色為他們命名，合組「...

新北老人共餐 即日起恢復正常

新北社會局宣布，即日起新北市各社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部的老人共餐恢復舉辦，但保護長輩的健康和衛生，仍須實名制、量體溫...

萬里、野柳振興商圈網拍直播 今下午開賣

隨著疫情緩和，新北市政府推「庶民信心經濟」，鼓勵民眾可陸續走出家門，在防疫新生活期間，經發局與商圈6月到11月共同推出聯...

疫情內外銷衝擊 國產花卉盼畢業花季買氣商機

新冠肺炎疫情，加上畢業典禮延期等影響，台北花市業績受創嚴重，台北花市統計，疫情期間這四個月，台北花市的營業短收1億5千多...

堅守防疫第一線 侯友宜送端午慰勞金感謝國軍弟兄

端午佳節即將到來，為慰勞國軍弟兄的辛勞，尤其在新冠肺炎期間提供的協助，新北市長侯友宜今除致贈慰勞金外，也再次感謝國軍為市...

林口美語幼兒園遭爆虐童 園方道歉：該師已離職

新北市林口區一間美語幼兒園近日遭家長爆料，女兒因在學校打翻午餐大哭，被老師帶到廁所強摀嘴巴，甚至還有被關在黑教室、不准上...

熱門新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

企業仍難過！ 彰化5千多人放無薪假、2千多人資遣

小客車闖竹南=香山鹽水平交道 西線持續封鎖中

永和四號公園驚見這一幕…她立馬帶孩子閃離

柯文哲慰留無效 陳明文子清空辦公桌辭意堅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。