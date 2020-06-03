茶坊賞「小富士山」 菁桐商圈抽獎推觀光

平溪區菁桐坑，包括菁桐、薯榔、白石三里，週圍景點相當接近，為響應新北市於後疫情時期力推輕薄短小的社區旅行，以及接下來七月的消費券發放，菁桐商圈將推出滿額抽獎的活動，邀請民眾前來茶坊欣賞「小富士山」，來選煤廠見證礦業歷史。

菁桐坑文化觀光發展協會理事長李溫泉表示，今年商家們相當團結，在後疫情時期希望跟上政府力堆國內小旅行的腳步，邀請民眾來個輕薄短小之旅，而七月開始也將配合消費券發放，因為來菁桐購物大多是銅板價，推動滿額送禮品及抽獎的活動，如：滿八元即送許願竹盆栽、滿八十八元贈抽獎券，每月八號進行抽獎，以振興地方的觀光。

菁桐鐵道烏克麗麗工作坊店長潘隆章表示，今年六七月，烏克麗力工作坊也會推動商圈童玩體驗的活動，操作旋轉拉扯酒瓶蓋製成的「風火輪」，吱吱聲相當趣味，除了在地古早童玩體驗，烏克麗麗工作坊也是全台少數可以體驗製作整把琴的特色店家，店內零件、音箱林立，相當有手作氛圍。

皇宮茶坊店長林素蘭表示，位在基隆河對岸的皇宮茶坊，則是昭和十三年建造的高級員工宿舍，優雅的日式陳設維護良好，來到花園更能望見小富士山的美景，小富士山便是當地的薯榔尖，民眾若是想親近大自然也是相當方便，菁桐觀光多元且景點相當靠近，幾乎用走的便能玩一整天，接下來的優惠及抽獎活動，希望邀請民眾前來，體會菁桐坑的多采多姿。