新住民之女勇敢「出擊」 獲總統教育奮發獎

瑞芳國中體育班的柯孔晶來自單親家庭，母親是越南的新住民確診為骨癌末期，在家境清貧的環境下，努力認真學習拳擊，多次比賽中展現勇敢與毅力，為瑞芳國中拳擊隊爭取多項榮譽，因此今年榮獲總統教育奮發向上獎，肯定她堅定志向，以及照顧家中母親的孝心。

瑞芳國中校長王綠琳表示，來自新住民家庭的柯孔晶，原本專攻田徑，但身形不夠高挑，來到瑞芳國中後改而學習拳擊，在學校除了晨操還有下午的專長訓練，因為家境艱困，更堅定了她對拳擊的志向，這是在偏鄉地區的弱勢家庭中相當少見的，在擂台上，比她高挑不少的對手，都能感受她擂台上的勇敢與毅力，拳擊隊員們都稱讚她有張厲害又霸氣的「拳擊臉」。

而柯孔晶的媽媽阮金貞來自越南，嫁來台灣後公公、丈夫接連過世，自己也被確診為骨癌末期，手術過後難以出門賺錢，只能做些家務、煮飯菜，家中的四名女兒都相當體諒媽媽，每當下課後都會回家幫母親按摩水腫的腿，這次孔晶得到總統教育奮發向上獎，對於這樣的新住民單親家庭是相當的振奮。

柯孔晶的母親阮金貞表示，曾經有一次看到孔晶在比賽中打到整張臉流血，心裡害怕，希望她別再打下去了，不過女兒仍堅定地告訴她，她喜歡拳擊，想再繼續打下去，看到女兒的堅持，因此她也就同意且支持孔晶做自己喜歡的事。

柯孔晶表示，這次能得獎很謝謝學校推薦，讓她能從新北市總統教育獎晉級到全國的奮發向上獎，她的房間到處掛著比賽得到的獎牌，這些不但給她信心，透過新北市府的圓夢計劃，她也能繼續在高中生涯為拳擊奮鬥，將來希望有個好學歷，讓母親驕傲，也為自己證明，不怕出身苦，要為自己人生勇敢出擊。