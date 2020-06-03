目標600萬遊客 淡水漁人碼頭打造海洋遊憩區

新北市政府農業局漁港事業管理處將招商50億元，推動淡水漁人碼頭整體開發案，這個BOT招商案，規畫碼頭第一與第二停泊區，未來計劃打造成海洋遊憩新天地，預計完工後，是現有二倍大，吸引近六百萬人次觀光客，帶動周邊觀光產業發展。

新北市漁業處長張麗珍表示，未來配合連接漁人碼頭的淡海輕軌藍海線及淡江大橋通車，將帶動漁人碼頭周遭交通動線及觀光發展，因此規劃將漁人碼頭7.3公頃土地，以ＢＯＴ模式辦理招商，整體開發案預計將規劃為3大區塊，包括了綜合漁業區、海洋休閒體驗區和遊艇休憩專區等。

處長張麗珍表示，淡水漁人碼頭每年約有三百萬人次遊客前往休憩，漁人碼頭，預計完成後可提供民眾更完善的親海遊憩環境，整體開發招商案將保留既有的漁業設施比例，今年七月完成先期規劃可行性評估，2022年完成招商簽約，期望將漁人碼頭打造為民眾休閒娛樂的海洋新天地。