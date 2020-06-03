新北三重繼自強陸橋後 和平陸橋也在2天後拆除

新北市工務局近年規畫拆除陸橋還給市民天際線，改善無障礙人行環境，將在6月5日至7日夜間11時至隔日凌晨6時拆除三重和平陸橋，施工期間忠孝路二段將進行全線車道封閉，民眾需改由重陽路及國道路通行。

新北市自改制升格以來，已拆除22座使用率低的人行陸橋，依「新北市人行陸橋存廢準作業程序」評估，經新北市工務局養工處與交通局、各轄區公所、地方民代及里長會勘後，取得共識並進行和平陸橋拆除工程。

養工處指出，和平陸橋階梯為半圓形鋼筋混擬土結構，墩柱為梯形鋼構，因其相連體積龐大，佔據一旁公園部分空間且造成視覺阻礙。

為改善行人及輪椅使用者出入公園至人行道的流暢性，再加上考量陸橋使用現況過低，決定分成4階段進行拆除工程，其中第2階段「上部結構拆除吊離」需全線封閉忠孝路二段車道。

因此在6月5日至7日2天夜間11時至隔天清晨6時，行經忠孝路二段民眾需提前改道由國道路及重陽路通行，並配合交管人員引導，避免誤闖工區。