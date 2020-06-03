聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市公幼、非營利幼兒園開放查詢 招生缺額較去年少
台北市立公立及非營利幼兒園將於6月8日開放招生登記，今年公立幼兒園總計招收8906人、非營利幼兒園總計招收1667人，招生缺額較去年減少1126人。北市教育局表示，去年4歲學生入園增，因此今年3至5歲班缺額才變少，目前也正積極推動準公共化幼兒園，期待有更多私幼加入。
台北市109學年度公立幼兒園3至5歲班計609班、2歲專班計113班，扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計8906名（3至5歲班缺額計7141名、2歲專班缺額計1765名）；非營利幼兒園總計招收213班，其中3至5歲班計153班、2歲專班計60班；扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計1622名（3至5歲班缺額計782名、2歲專班缺額計840名）。
相比去年公幼招收10028人（3至5歲班缺額計8441名、2歲專班缺額計1587名）、非營利1667人（3至5歲班缺額計954名、2歲專班缺額計713名），今年招生總額扣除原園直升數相對去年減少，但2歲專班名額反而增加。
北市學前教育科科長吳青娟表示，近幾年努力增加2歲專班名額，但去年4歲入園比例增加，扣除原園直升後，影響到開放人數，每年狀況都不同。且公部門考量財政負擔，另也擴增非營利幼兒園、力推準公共化幼兒園，孩子若無法讀公幼，也能就近選擇準公共。
北市公幼、非營利下周一開放線上登記，家中幼兒只要於103年9月2日至107年9月1日間出生，都可以登記報名。教育局提醒，若要「現場紙本登記」，務必攜帶相關證明文件，逾時不候，家長也可利用台北市公立及非營利幼兒園招生e點通網站查詢即時缺額及登記情形。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言