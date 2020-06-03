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北市公幼、非營利幼兒園開放查詢 招生缺額較去年少

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市立公立及非營利幼兒園將於6月8日開放招生登記。圖／截取自招生e點通
台北市立公立及非營利幼兒園將於6月8日開放招生登記。圖／截取自招生e點通

北市立公立及非營利幼兒園將於6月8日開放招生登記，今年公立幼兒園總計招收8906人、非營利幼兒園總計招收1667人，招生缺額較去年減少1126人。北市教育局表示，去年4歲學生入園增，因此今年3至5歲班缺額才變少，目前也正積極推動準公共化幼兒園，期待有更多私幼加入。

台北市109學年度公立幼兒園3至5歲班計609班、2歲專班計113班，扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計8906名（3至5歲班缺額計7141名、2歲專班缺額計1765名）；非營利幼兒園總計招收213班，其中3至5歲班計153班、2歲專班計60班；扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計1622名（3至5歲班缺額計782名、2歲專班缺額計840名）。

相比去年公幼招收10028人（3至5歲班缺額計8441名、2歲專班缺額計1587名）、非營利1667人（3至5歲班缺額計954名、2歲專班缺額計713名），今年招生總額扣除原園直升數相對去年減少，但2歲專班名額反而增加。

北市學前教育科科長吳青娟表示，近幾年努力增加2歲專班名額，但去年4歲入園比例增加，扣除原園直升後，影響到開放人數，每年狀況都不同。且公部門考量財政負擔，另也擴增非營利幼兒園、力推準公共化幼兒園，孩子若無法讀公幼，也能就近選擇準公共。

北市公幼、非營利下周一開放線上登記，家中幼兒只要於103年9月2日至107年9月1日間出生，都可以登記報名。教育局提醒，若要「現場紙本登記」，務必攜帶相關證明文件，逾時不候，家長也可利用台北市公立及非營利幼兒園招生e點通網站查詢即時缺額及登記情形。

幼兒園 北市 公幼

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