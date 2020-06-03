社子島濕地復育有成 鳥種穩定持續增加

去年冬季時，棲息、覓食於社子島濕地的小水鴨，已北返牠們的繁殖地，取而代之的是偶爾沿著河道飛過的澤鵟，不常進入內陸區域的鷗類、燕鷗、黑面琵鷺、白琵鷺等，現在都有機會在社子島濕地觀察到，隨著棲地維護有成，觀察到的鳥種持續增加中。

負責管理維護社子島濕地的台北市水利處表示，坐落在東亞鳥類遷徙路徑上的台灣，其實是候鳥們在南遷北返途中重要的中繼站，每年初春，養精蓄銳、吃飽喝足的旅客，一批批啟程長途飛行，趕赴春、夏時節日照時間長、食物豐沛的北方繁衍下一代。

水利處指出，社子島周邊溼地經過近年營造、維護，前來溼地覓食的鳥類數量穩定，觀察到的鳥種持續增加中，顯示社子島周邊溼地的棲地營造效果佳，多樣性的棲地環境滿足不同需求的鳥類，更有豐富的螃蟹、彈塗魚資源，提供鳥類們充沛的食物來源。

不過，水利處發現社子島濕地豐富的螃蟹資源，雖然吸引鳥類前來大啖美食，但也常有民眾違法私自放置蟹籠捕捉螃蟹。

水利處表示，依照「台北市公園管理自治條例」，若任意於社子島濕地內銼魚、放生、網魚或有其他污染毒害水質及傷害動植物，最高可開罰6000元，且近期發現有水鳥受困漲潮的蟹籠中差點滅頂，所幸同仁立刻換上涉水衣步入泥濘、黏稠難行的灘地，順利將牠們救出。

水利處呼籲，民眾共同維護、守護台北市難得可貴的濕地生態，也歡迎民眾利用閒餘時間，前來社子島濕地親近生命力豐沛的濕地生態、及歡送北返的鳥朋友。