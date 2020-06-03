台南肉品市場打造自創品牌 黃偉哲：違法就開罰

台南市肉品市場公司打造在地豬肉加工自有品牌，今天遭市議員林燕祝揭露肉品來自知名品牌，欺世盜名，台南市長黃偉哲表示，資訊未充分揭露，違法就開罰。

台南市肉品市場公司打造在地豬肉加工自有品牌，黃偉哲去年12月還在佳里區中山公園為這個品牌促銷，未料今天被林燕祝在市議會揭露肉品來自知名品牌，簡直是欺世盜名。

林燕祝今天在議會質詢表示，台南市肉品市場無食品加工設備，以民間業者產品充數販售，不僅違反食品安全衛生管理法及公平交易法等，相關內容也無明確標示，售價更高出原製造業者1成至2成，有欺騙消費者的嫌疑。

她說，台南養豬總頭數逾60萬頭，飼養場和豬隻頭數排名六都第一，肉品市場經營策略忌躁進，應做好肉豬調配，以調節產銷、平準市價、維護豬農和消費者利益的本業才行。

黃偉哲答詢說，肉品市場機制是解決肉品滯銷，若市府不收購販賣，就未能盡調節價格之責，收購後不處理也會浪費，才將冷凍庫滯銷的部分肉品以品牌行銷出去。

不過，黃偉哲也說，基於資訊充分揭露，他將指示市府法制處、衛生局研究確認肉品市場有無違反公平交易法、食安法等，若有違法就開罰，食品未標示清楚也會指導改善，依法治標準處理。

台南市有養豬場約600多場，飼養總頭數超過60萬頭，飼養場與豬隻頭數均為六都第一，為推廣優質豬肉，台南市肉品市場公司推出自創品牌加工製作，香腸、肉乾、肉鬆及貢丸等產品。