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北北基怎併？林右昌：北市更需要基隆，但不是去當小的

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌說，從國土規劃的角度來看，台北市更需要基隆市，而不是基隆市去當人家的「小的」。記者游明煌／翻攝
林右昌說，從國土規劃的角度來看，台北市更需要基隆市，而不是基隆市去當人家的「小的」。記者游明煌／翻攝

基隆市議員藍敏煌今天在議會質詢時，提出北北基合併議題，問市長林右昌贊不贊成北北基合併？林右昌回應，個人認為未來比較可行的是分成中央、地方2級政府就好，不需要有直轄市之分，北北基要重劃為新的2個或3個城市來思考。從國土規劃的角度來看，台北市更需要基隆市，而不是基隆市去當人家的「小的」。

藍敏煌在議會表示，去年台北市長柯文哲到基隆時提出「基隆如要有最大發展就是併入台北市」；新北市長侯友宜也認為，北北基是大生活圈，3個城市如果合併，樂觀其成。藍敏煌指雙北市長都有合併的意願，基隆要慎重考慮未來的發展，他問林右昌贊不贊成北北基合併？

林右昌說，國家內部的縣市發展不均衡，只有把行政區域進行重劃，才能一併解決這樣的課題，也會避開每次財劃法到立法院爭議不斷長久以來無法解決的問題。他個人認為，只要分成地方、中央政府2級政府就好，各縣市未來如果沒有直轄市、非直轄市的區分，就不會造成內部縣市發展不均的問題。

林右昌指出，政府應該重新思考需要幾級的政府，不要跳入十多年前以「北北基合不合併」的框架，未來如果沒有直轄市和非直轄市之分，接下來就是行政區域重劃的問題，從都市發展的角度思考，基隆可以和台北、新北一起重新劃分成新的2個或3個城市，要更細膩的去討論，但不是誰併誰的想法，也不是基隆併入台北或新北的問題。

林右昌說，未來台灣不需要有直轄市和非直轄市之分，才能解決都市發展、城鄉發展的問題，也只有這樣才能徹底解決首都發展腹地嚴重不足的問題。他不反對城市區域進行合理重劃，現在六都回不去了，未來可行的方向市兩級政府，中央和地方就好，不要再分直轄市和非直轄市。

從國土規劃的角度來看，林右昌指出，台北市更需要基隆市，而不是基隆市去當人家的「小的」，去併入台北市，不是這樣的講法。

藍敏煌回林右昌不是說選舉過後要邀請雙北市長就國土規畫的計畫談一談，不知市長是否有邀請了？應盡快和雙北市長洽談，不管合併或重劃都好，趕快進行。北北基要合併難度很高，因台北、新北都是直轄市，合併後基隆變直轄市的一個區，有利以後的發展。

藍敏煌建議，先爭取基隆、汐止先和台北重劃合併在一起，讓基隆成為首都的一個區。合併之後基隆沒有市長，沒有人爭取權益，將來可以爭取成為一個特區，港東和港西區，爭取2席立委的空間，彌補沒有市長的遺憾，未來高鐵也能拉到基隆來。林右昌對此表示，因為疫情關係，但還是有北台合作的平台可以討論。

基隆 林右昌

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