健保費擬調漲 北市老人健保補助先撤案

台北市議會法規會今天審查老人健保補助自治條例，但因衛福部長陳時中日前表態擬調漲健保費，台北市社會局會中主動撤案，待健保費率確定後再送審，全案送大會討論。

法規會先前審查「台北市老人全民健康保險保險費自付額補助自治條例」時，認為比起修法改由社會局每年公告健保補助額度，現行法規較符合民眾需求，也不會讓議會空白授權，但考量中央調漲健保費將造成北市財政壓力，希望社會局再研議。

法規會今天上午開會續審補助案，國民黨台北市議員秦慧珠認為，社會局所提修正案仍有部分疑慮。

委員會第一召集人、國民黨台北市議員王浩表示，法規會認為補助增加後仍可負荷，但北市府認為補助金額難承受，所以希望將法案退回，待健保費調整確定後再審。

台北市社會局長劉志光表示，送案審查時並未預期中央會在短時間內調漲健保費，現在若要在短時間內將補助資源從新台幣25億元調成37億元，會造成財政壓力，因此提議撤案。

他說，原補助辦法仍會做，但社會局將考量資源多寡調整，足夠便往上調，不夠則以因應方法向大眾說明。

社會局會中主動提議撤案，待中央健保費率確定後再送審，經法規會同意，全案將送市議會大會討論。