新北坪林李傳清新科包種茶王 獲頒春茶特等獎
新北市坪林茶農李傳清擁有50年製茶經驗，平時與妻子一起管理2公頃茶園，今年獲選「新北好茶春季包種茶」評鑑特等獎，成了新科「冠軍包種茶王」，今天接受市長侯友宜頒獎。
新北市政府農業局表示，輔導坪林區農會辦理北台灣年度大型茶葉評鑑「新北好茶文山包種茶評鑑」，每年春季與冬季舉辦，每年約有1200件茶品參賽，須經評審歷時5天評鑑。
農業局說，評鑑透過茶業改良場擔任評審品評，農業局抽驗農藥殘留，並依據參賽茶品的風味、品質，分級為特等獎至優良獎，以與市場的茶葉區隔。
今年入春後持續冷涼，春芽萌發期間連續低溫，使今年春季包種茶品質比往年提升，今年參賽有1432件。評鑑對參賽茶品評篩選，選出總計20斤最優秀的茶品為特等獎，多數茶農一輩子製茶不見得能獲得特等獎。
春茶包種茶評鑑特等獎，由坪林在地59歲的茶農李傳清奪得，成為新科「冠軍包種茶王」。他是家中製茶第三代，平日與妻子兩人共同管理2公頃茶園，年產約6000斤茶葉。
從小耳濡目染，擁有50年製茶經歷的李傳清表示，「製作茶時要專心，用心好好做，品質就會好。」他管理的茶園茶樹外觀均一，好像隧道般等高、大小相同，從外型觀察判斷就可以得知他的茶園範圍。
李傳清今天接受市長侯友宜頒發特等獎匾額鼓勵，期望引領年輕一輩回到茶鄉接棒傳承，也鼓勵民眾在6月春茶產季期，到坪林呼吸新鮮空氣，體驗新鮮上市春茶。
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