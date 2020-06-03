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中央恐調漲健保費 北市府撤回老人健保補助條例

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會法規會審議台北市老人全民健康保險保險費自付額補助自治條例草案。記者楊正海／攝影
台北市議會法規會審議台北市老人全民健康保險保險費自付額補助自治條例草案。記者楊正海／攝影

台北市社會局制定老人全民健康保險保險費自付額補助自治條例草案，送議會審查，因受衛福部長陳時中日前提出將調漲健保費影響，考量補助額恐以每年增加1億元成長，形成財政壓力，市府今天罕見地將此案撤回；法規會也議決，等健保費率確定後再行送審。

台北市議會法規會上周審議台北市老人全民健康保險保險費自付額補助自治條例草案，社會局原定自治條例第六條，有關補助額度部分，受補助人每人每月健保自付額之補助額度，「由社會局每年公告之」。當時議員擔心市府公告後，中央卻臨時調漲保費，恐出現差額，決定不給市府空白授權，應該明定在條文中，希望社會局再研議，設基本最低門檻。

當時有議員建議，可比照第六類受補助人每人每月健保自付額，在第六類保險對象自付之保險費以下者，依其繳納之金額全額補助，超過過者，以第六類保險對象應自付之保險費額度為限，如果今年公告是700元，但中央調整到750元，要民眾要再拿50元出來，不太可行，依第六類保險對象，就有最低門檻，也不需要年年公告。

不過因柯文哲對基本最低門檻有意見，社會局也評估每年金額差異，今年補助人數是29萬人，110年度為32.2萬人，到了118年增加到43萬人，每年成長1萬人，每年以1億多元預算速度成長，財政無法負荷，有意撤案。

市議會法規會上午續審此案，社會局長劉志光指出，草案送議會時，沒想到衛福部長陳時中會這麼短的時間準備要調健保費率，且未來預算將從25億變37億，將多出12億元，變成財政壓力，他強調，沒有想到健保費率會在這麼短時間調漲，癥結點在此，才決定撤案。

法規會召集人王浩指出，市府撤回送審案件是大事，審一半的案子退回，過去沒有例子，他也批評柯文哲只在乎自己的錢，不在乎老人，責任應由柯文哲自負。

王浩說，因考量若強行審議通過，市府以滯礙難行為由提覆議案，但屆時議會已經休會，若無法召開臨時會，恐形成僵局。法規會討論後議決，因應中央擬調整健保費率，社會局提議撤回本案，俟健保費率確定後再行送審，委員會同意撤回，送大會討論。

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