用餐時間到！北市動物園樹懶、棉頭絹猴上演搶食大戰

台北市立動物園二趾樹獺爸爸「小懶」和媽媽「樹葉」生產力旺盛，去年生下第7隻樹懶寶寶，保育員照著彩虹七色為他們命名，合組「彩虹家族」。去年穿山甲館開幕後，5歲的老三「葉黃」，就一直在館內「趴趴走」，老么「葉紫」最近也悄悄進駐穿山甲館，準備與大家熱鬧迎夏。

棉頭絹猴與二趾樹獺，堪稱穿山甲館裡的人氣物種，遊客常可以在扶手邊，看見調皮的「葉黃」垂釣在上頭，近來園方悄悄放置新巢箱，裡頭躲著害羞的「葉紫」，剛脫離母體的牠，對世界非常陌生，就算要「出門」，也僅止於在家門口吃幾片桑葉。

園方說，彩虹家族目前都住在穿山甲館內，但這些個體來自同家族，考慮繁殖計畫、照養模式，因此不會同時開放至遊客區，後頭另有照養空間。

「葉黃」、「葉紫」這兩隻雄性個體，小時候一起照顧，園方優先讓兄弟檔跟遊客碰面。園方也說，雖然「葉紫」現在還整天窩在巢箱裡，但牠的親哥哥「葉黃」偶爾還是會爬過來找牠玩耍，每到用餐時間，樹懶與棉頭絹猴就會上演搶食大戰，甚至和菜鳥「葉紫」進行激烈的鄰居「交流」。

由於「葉紫」非常含蓄，遊客若要區分兄弟倆，看誰常窩在家就知道，園方說，也可以透過體型、胎記來判斷，像「葉紫」剛出生時就有一隻「黃金左手」；「葉黃」雙手毛色偏黑，靠近爪子處有明亮的黃色。