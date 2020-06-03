基隆河自行車道雙北串連 汐止可騎車到南港

新北市政府推動「基隆河自行車道串連計畫」，新建基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連工程今天完工啟用，民眾可從汐止騎車向北到基隆，往南接南港，串連北北基。

水利局表示，汐止地區基隆河河濱雖已建置13公里自行車道路網，但因台5線無法懸臂施作車道及高架橋下空間不足等因素，僅能從右岸連結至台北市。

水利局表示，經於107年3月爭取前瞻計畫補助，共投入新台幣8032萬元辦理「基隆河自行車道串連計畫」，新建基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連工程並於4月完工，特別選擇今天「世界自行車日」啟用。

水利局表示，自行車道工程是以石籠厚培基礎及橋下降挖等方式於左岸興建長1300公尺自行車道，可完整串連北北基自行車路網，提供民眾力行節能減碳運動及親近水環境的新選擇。