新北老人共餐 即日起恢復正常
新北社會局宣布，即日起新北市各社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部的老人共餐恢復舉辦，但保護長輩的健康和衛生，仍須實名制、量體溫、戴口罩、勤洗手、增設隔板，若沒有隔板座位須採梅花座或保持間隔。
新北市長侯友宜表示，老人共餐在3月初因疫情關係全部暫停辦理，許多據點將共餐改為取餐、送餐，如今隨著疫情趨緩，各項活動逐漸開放，也知道長輩希望盡快恢復共餐，回到最熟悉、最喜愛的地方共餐。
新北市政府社會局長張錦麗說，新北有370個社區照顧關懷據點、707個銀髮俱樂部，再加上社區發展中心、宮廟、公寓大廈、里辦公處等地點，新北共有1033個老人共餐點，即日起均可恢復辦理老人共餐。
張錦麗表示，新北有制定老人共餐工作指引，包括共餐活動空間須通風良好、定期消毒，張貼防疫標語，做好防疫動線規劃，備餐的志工必須全程戴口罩，做好手部清潔等，並協助打菜。
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