新北老人共餐 即日起恢復正常

一名母親昨(2)日晚間在「我是永和人」社團貼文，稱帶小孩去四號公園玩沙，卻立刻看見一名阿嬤讓孫女直接在沙坑上脫褲尿尿，讓她感到不可思議，有網友見文質疑：「阿嬤還停留在吃香灰的時代嗎？」

2020-06-03 09:43