響應世界自行車日 新北河濱原地借還騎車不用錢

今天是6月3日「世界自行車日」（World Bicycle Day），台灣身為自行車王國早在13年前，行政院就訂定5月5日為台灣自行車日，藉此推動台灣自行車騎乘樂園目標。新北市高管處為響應世界自行車日，除邀請市民一同至河濱騎車外，使用FunBike麻吉APP還能免費租借自行車。

自行車是一種簡單、負擔得起、可靠、清潔及環保的交通工具，能夠促進環境管理及健康，因此聯合國在2018年4月12日宣布，6月3日為世界自行車日。

台灣擁有引領全球的自行車產業，也設計出聞名國際的YouBike，而新北市河濱自行車道長達200多公里，串連台北市、基隆市及桃園市，完整的自行車路網成為民眾騎車運動的最佳動線之一。

繼去年10月完成新北至基隆的14公里自行車道後，2個月後又新增新北至桃園65公里自行車道，為吸引更多民眾騎乘自行車，高管處還參考台北捷運地圖設計排版方式，在今年4月推出新店溪自行車道的口袋地圖。

高管處表示，因應新冠肺炎疫情逐漸趨緩以及響應603世界自行車日，市府與自行車新文化基金會邀請民眾今日前來新北河濱騎車。

民眾今只要使用FunBike麻吉APP來租借自行車，上傳在新北河濱騎車的照片到個人社群網站，如臉書、IG等，並標注「#603世界自行車日」或「#June3WorldBicycleDay」，就能免費原地借還騎車費用。